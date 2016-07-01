Борги Росії перед будівельниками Керченського мосту продовжують зростати

Борг перед будівельниками моста через Керченську протоку між материкової частиною Росії і окупованим Кримом досяг 8 млрд рублів (124,7 млн дол.).

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На сайті держзакупівель компанія «Стройгазмонтаж», яка здійснює роботи з будівництва Керченського мосту, опублікувала третій акт приймання робіт, здійснених із 25 травня по 25 червня, на загальну суму 2,3 млрд руб. Такі акти були опубліковані у травні (2 млрд руб.) та квітні (3,7 млрд руб.). Останнє платіжне доручення, розміщене на сайті, датоване 30 листопада.

Як відзначають «Ведомости», поточні роботи не йдуть в рахунок отриманого «Стройгазмонтажем» авансу (який становивпонад 48,9 млрд руб.)

Представник Мінтрансу РФ заявив, що кошти для оплати є. Він повідомив, що оплата почнеться після завершення процедури переведення контракту з розширеного банківського супроводу на казначейське і що зміни будуть затверджені до кінця липня.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня гендиректор компанії «Стройгазмонтаж» Аркадій Ротенберг заявив про припинення фінансування будівництва Керченського мосту.

Керченський міст повинен зв'язати окупований Крим і материкову Росію, відкрити робочий рух планують у грудні 2018 року, остаточна здача об'єкта запланована на червень 2019-го. Будівництво мосту довжиною 19 км коштуватиме бюджету окупанта 228,3 млрд руб. Порівнянних за розміром і ціною об'єктів в Росії раніше не будували.