Панамський канал після реконструкції отримав рекордну суму за прохід судна

10:03, 01 липня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Адміністрація каналу отримала $829 тисяч за прохід контейнеровоза під гонконгським прапором.

REUTERS

Новий рекорд вартості за прохід Панамським каналом встановлений менш ніж за тиждень з моменту здачі в експлуатацію реконструйованого та розширеного міжокеанського водного шляху.

Як повідомила Адміністрація Панамського каналу (АПК), за прохід контейнеровоза Mol Benefactor під гонконгським прапором було виплачено $829,4 тис., передає ТАСС.

"Судно довжиною 337 метрів і 48 метрів шириною пройде новими шлюзами в напрямку на північ, зайде 1 липня в шлюзи в районі Коколи на узбережжі Тихого океану, потім попрямує до шлюзу в Агуа-Клара на атлантичному узбережжі", - наголошується в повідомленні АПК.

Попередній рекорд ($575, 5 тис.) належав судну Cosco Shipping Panama. Сума збору за прохід судна розраховується залежно від його місткості.

Рух новими шлюзовими каскадами Панамського каналу відкрився 26 червня. Роботи з розширення водного шляху почалися в 2007 році. Кожен з нових шлюзів має 426,7 метрів в довжину, 54,8 м в ширину і 18,2 м в глибину, що дозволяє проходити через них суднам, які вміщують до 14 тисяч контейнерів. Очікується, що пропускна спроможність водного шляху може зрости до 600 млн тонн в рік, що в два рази вище, ніж до реконструкції.

До теперішнього часу близько 166 судів зарезервували прохід через нові шлюзи в найближчі місяці. Завершивши розширення водного шляху, АПК сподівається помітно підвищити його привабливість для компаній, що займаються перевезеннями вантажів на маршрутах, які зв'язують азіатські країни зі США.

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