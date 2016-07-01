Порошенко: до кінця року на всіх трасах міжнародного значення будуть працювати поліцейські

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час заходів з нагоди відзначення 95-ї річниці створення Національної академії внутрішніх справ сьогодні в Києві.

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«До завершення поточного року планується запровадити роботу патрульної поліції на всіх магістралях України міжнародного значення», - сказав глава держави.

Як заявив президент, підсумки роботи Нацполіції підбивати зарано. «Лише розпочато процес прийому на службу в поліцію нових працівників, а також проходить переатестація діючих співробітників», - сказав Порошенко.

«Зрозуміло, що процес іде нелегко, викликаючи зрозумілий супротив, але впевнений, що в поліції мають залишитись виключно ті, хто є професіоналами, патріотами та порядними людьми», - наголосив Порошенко.