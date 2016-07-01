Порошенко: до кінця року на всіх трасах міжнародного значення будуть працювати поліцейські
До кінця поточного року планується запровадити роботу патрульної поліції на всіх магістралях України міжнародного значення.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час заходів з нагоди відзначення 95-ї річниці створення Національної академії внутрішніх справ сьогодні в Києві.
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«До завершення поточного року планується запровадити роботу патрульної поліції на всіх магістралях України міжнародного значення», - сказав глава держави.
Як заявив президент, підсумки роботи Нацполіції підбивати зарано. «Лише розпочато процес прийому на службу в поліцію нових працівників, а також проходить переатестація діючих співробітників», - сказав Порошенко.
«Зрозуміло, що процес іде нелегко, викликаючи зрозумілий супротив, але впевнений, що в поліції мають залишитись виключно ті, хто є професіоналами, патріотами та порядними людьми», - наголосив Порошенко.