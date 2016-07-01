Легендарний літак "Антей" повернувся до комерційної експлуатації

Авіакомпанія "Авіалінії Антонова", що належить держпідприємству "Антонов", повернула в комерційну експлуатацію раніше відновлений перший у світі широкофюзеляжний літак Ан-22 "Антей", побудований на авіапідприємстві у 1964 році, повідомила прес-служба "Антонова".

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"30 червня 2016 року вантажний літак Ан-22, який свого часу став першим широкофюзеляжним літаком і досі залишається найбільшим турбогвинтовим транспортним літаком у світі, перелетів з Києва в Лейпциг в рамках виконання комерційних чартерних рейсів у складі авіакомпанії "Авіалінії Антонова", - йдеться в повідомленні.

У прес-службі також зазначили, що "Антей" було відновлено на держпідприємстві "Антонов" після тривалого перебування літака на землі.

"«Антей» вантажопідйомністю до 60 т вигідно доповнить флот літаків Ан-124-100 «Руслан», які здатні перевозити вагу до 150 т, і Ан-225 «Мрія» вантажопідйомністю до 250 т", - зазначили представники підприємства.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці травня цього року державне підприємство "Антонов" відновило і підняло у небо Ан-22 "Антей".

Довідка УНІАН. Держпідприємство "Антонов" - виробник транспортних, пасажирських літаків і літаків спеціального призначення. У числі найбільш відомих розробок підприємства - літаки Ан-32, Ан-148, Ан-158, Ан-74, Ан-124, Ан-70 і Ан-225. За підсумками 2014 року "Антонов" трохи збільшив чистий прибуток порівняно з 2013 роком - до 39,3 млн грн.