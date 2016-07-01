Малий прикордонний рух України з Польщею буде відновлено 2 серпня
18:13, 01 липня 2016Транспорт/Звя'зок
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Дію угоди про малий прикордонний рух України з Польщею буде відновлено 2 серпня.
Рух буде відновлено з 2 серпня / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.
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"За інформацією МЗС Польщі, призупинення дії угоди (про малий прикордонний рух - УНІАН) пов'язано з проведенням самміту НАТО у Варшаві та світовими днями молоді, які відбудуться наприкінці липня в Кракові. Дію угоди про малий прикордонний рух буде відновлено з 2 серпня", - сказала вона.
Як повідомляв УНІАН, Польща поінформувала про призупинення з 4 липня малого прикордонного руху з Україною.
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