Малий прикордонний рух України з Польщею буде відновлено 2 серпня

Про це УНІАН повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар'яна Беца.

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"За інформацією МЗС Польщі, призупинення дії угоди (про малий прикордонний рух - УНІАН) пов'язано з проведенням самміту НАТО у Варшаві та світовими днями молоді, які відбудуться наприкінці липня в Кракові. Дію угоди про малий прикордонний рух буде відновлено з 2 серпня", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, Польща поінформувала про призупинення з 4 липня малого прикордонного руху з Україною.