Порядок українського транзиту до Казахстану через РФ залишається невизначеним - Мінекономрозвитку

Порядок здійснення міжнародних транзитних перевезень вантажів з території України на територію Республіки Казахстан через територію Російської Федерації з 1 липня залишається невизначеним, повідомили в прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Зокрема, подібна ситуація виникла у зв'язку із закінченням з 1 липня терміну дії указу президента Російської Федерації від 1 січня 2016 року, яким встановлено особливий порядок перевезень українського транзиту до Казахстану через територію РФ, і за станом на сьогоднішній день українська сторона не отримувала від Росії роз'яснень щодо подальшого пересування українського транзиту в даному напрямку.

"У зв'язку з відсутністю інформації/роз'яснень з боку Російської Федерації поки умови переміщення вантажів з України через російську територію в Республіку Казахстан з 1 липня 2016 є невизначеними", - сказано в повідомленні.

У прес-службі додали, що в разі отримання нових відомостей Мінекономрозвитку оперативно розмістить інформацію на своєму офіційному сайті.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів по альтернативних маршрутах в обхід території Росії.

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Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан та Узбекистан.

Російська Федерація заборонила з початку року транзит українських товарів з російської території в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на вступ в силу Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набула чинності 1 січня 2016 року.

Згідно з указом президента РФ, дію договору про зону вільної торгівлі між РФ і Україною зупинено з 1 січня 2016 року.

Цей указ встановлює, що міжнародні транзитні автомобільні та залізничні перевезення вантажів з території України на територію Казахстану через територію РФ здійснюються тільки з території Білорусі.

Указ було офіційно опубліковано 1 січня і діє до 1 липня 2016 року.