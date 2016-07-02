Луганська область отримає майже 4 мільярди гривень на ремонт зруйнованих війною доріг і мостів

Як йдеться в повідомленні прес-служби Луганської обласної військово-цивільної адміністрації, необхідний поточний середній ремонт 84,5 км доріг і розробка проектів відбудови зруйнованих незаконними угрупованнями 6 автомобільних мостів.

Читайте також"Укравтодор" запустив інтерактивну карту ремонту доріг"Стан доріг у Луганській області катастрофічний. Ця тема настільки життєво важлива, що хвилює кожного жителя нашого регіону. Ми повинні докласти максимально зусиль, щоб за короткий проміжок часу відремонтувати найбільш зруйновані автодороги", - зазначив голова Луганської ВЦА Юрій Гарбуз.

У першу чергу буде відновлено мостову споруда через річку Сіверський Донець на автомобільній дорозі Т-1302 КПП "Танюшівка - Старобільськ - Артемівськ", поблизу с. Новодружеськ.

Цей міст розташований в одному з найбільш зруйнованих місць регіону - між Рубіжним та Лисичанськом.

Фінансуватимуться ремонтно-будівельні роботи за рахунок виділених урядом 3,9 млрд грн кредитних коштів, залучених під державні гарантії в попередні роки.

Мережа автомобільних доріг загального користування в Луганській області налічує близько 3614 км.

За інформацією Служби автодоріг Луганської області, за період воєнного конфлікту в регіоні було зруйновано 836 км доріг загального користування і більш як 21 об'єкт дорожньої інфраструктури (шляхопроводи, пішохідні й автомобільні мости).

Для відновлення дорожньої мережі області, розташованої як на підконтрольній, так і на окупованій території, потрібно понад 4 млрд грн.

З обласного бюджету на ремонт і відновлення доріг та мостів планується виділити 265 млн гр