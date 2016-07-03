Україна втратила близько 70% корабельного складу через анексію Криму – Порошенко
13:25, 03 липня 2016Транспорт/Звя'зок
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Україна втратила близько 70% корабельного складу внаслідок окупації Криму Російською Федерацією у 2014 році.
Порошенко розповів про наслідки окупації Криму / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди святкування Дня Військово-морських сил Збройних сил України сьогодні в Одесі.
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«Протягом тривалого часу держава не віддавала належної уваги своєму флотові. За чверть століття ми спромоглися добудувати лише чотири кораблі ще радянської закладки», - зазначив він.
«В результаті окупації 2014 року Російською Федерацією Кримського півострова Україна втратила близько 70% корабельного складу. Більшість наявних кораблів та катерів зараз потребують ремонту та модернізації», - додав президент.
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