Україна втратила близько 70% корабельного складу через анексію Криму – Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент Петро Порошенко під час урочистостей з нагоди святкування Дня Військово-морських сил Збройних сил України сьогодні в Одесі.

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«Протягом тривалого часу держава не віддавала належної уваги своєму флотові. За чверть століття ми спромоглися добудувати лише чотири кораблі ще радянської закладки», - зазначив він.

«В результаті окупації 2014 року Російською Федерацією Кримського півострова Україна втратила близько 70% корабельного складу. Більшість наявних кораблів та катерів зараз потребують ремонту та модернізації», - додав президент.