Росія ввела додаткові обмеження на транзит українських товарів через свою територію. Про це повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку України.

Читайте такожУ Росії продовжили продуктове ембарго до кінця 2017 року

У міністерстві відзначають, що 3 липня 2016 року було оприлюднено указ президента РФ, яким запроваджуються додаткові обмеження щодо транзиту через територію РФ товарів походженням з України.

Зокрема, діючі обмеження транзиту товарів до Республіки Казахастан поширюються і на транзит до Киргизської Республіки.

Нові обмеження також забороняють транзит товарів, що перебувають під ембарго в РФ, а також тих, для яких в РФ застосовуються ввізні мита.

«Вказані зміни тимчасово можуть викликати повну зупинку транзит товарів з України через територію РФ не лише до Республіки Казахстан, Киргизької Республіки, але й до третіх країн», - зазначають у міністерстві.

Читайте такожЧерез торгову агресію Росії український експорт до Середньої Азії впав майже вдвічі

У Мінекономрозвитку підкреслюють, що запровадження Російською Федерацією обмежень щодо транзиту товарів походженням з України є економічно та юридично необґрунтованим та очікувано призведе до штучного погіршення умов торгівлі України з третіми країнами, зокрема Центральної Азії.

«Дані обмеження Російської Федерації є непрозорими, невиправданими та такими, що носить дискримінаційний характер, і відповідно порушують зобов’язання, зокрема, взяті в рамках Світової організації торгівлі та Договору про зону вільної торгівлі», - резюмують в міністерстві.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів альтернативними маршрутами в обхід території Росії.

Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан та Узбекистан.

Російська Федерація заборонила з початку року транзит українських товарів з російської території в рамках загальної політики захисту російського ринку, прийнятої Кремлем у відповідь на вступ в силу Угоди про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС. Угода про ЗВТ набула чинності 1 січня 2016 року.

Згідно з указом президента РФ, дію договору про зону вільної торгівлі між РФ і Україною зупинено з 1 січня 2016 року.

Цей указ встановлює, що міжнародні транзитні автомобільні та залізничні перевезення вантажів з території України на територію Казахстану через територію РФ здійснюються тільки з території Білорусі.