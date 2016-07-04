Антимонопольний комітет викрив "Київстар" у необґрунтованих тарифах

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував одному з найбільших українських операторів мобільного зв'язку «Київстар» привести тарифи на вихідні дзвінки на номери абонентів фіксованого зв'язку до економічно обґрунтованого рівня.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Антимонопольного комітету України.

З цією метою відомство рекомендувало оператору застосувати єдиний підхід до визначення тарифів на вихідні дзвінки на мобільні мережі і на мережі фіксованого зв'язку.

Як повідомляв УНІАН, «Київстар» у 2015 році збільшив чистий прибуток на 11,4% порівняно з 2014 роком - до 2,446 млрд грн. Чистий дохід оператора за минулий рік збільшився на 15,08% - до 14,933 млрд грн. Згідно з даними оператора, в 2015 році загальна сума інвестицій компанії в технічну інфраструктуру (без урахування оплати ліцензії 3G) перевищила 3,6 млрд грн.

Компанія «Київстар», заснована в 1994 році, надає послуги мобільного, фіксованого зв'язку та широкосмугового доступу в Інтернет. Кількість абонентів мобільного зв'язку оператора становить понад 26 млн користувачів. Акціонером «Київстару» є холдинг з російськими коренями VimpelCom.