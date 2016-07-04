Омелян хоче заборонити використання вагонів із непрацюючими кондиціонерами

11:33, 04 липня 2016
Транспорт/Звя'зок
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За словами міністра, на його адресу, а також на адресу міністерства надходить багато скарг, зокрема щодо несправності кондиціонерів в пасажирських поїздах.

Фото УНИАН

Публічна акціонерна компанія «Укрзалізниця» повинна ввести заборону на використання пасажирських вагонів, які мають технічні несправності, зокрема, непрацюючі кондиціонери.

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У прес-службі Міністерства інфраструктури України повідомили, що відповідне доручення дав керівник міністерства Володимир Омелян під час наради з керівництвом «Укрзалізниці» 4 липня.

За словами міністра, на його адресу, а також на адресу міністерства надходить багато скарг, зокрема щодо несправності кондиціонерів в пасажирських поїздах.

«В Україні триває сезон відпусток, люди сім'ями їдуть на відпочинок. «Укрзалізниця» повинна забезпечити безпеку і комфорт пасажирам. Я розумію, що не можна кардинально виправити ситуацію швидко, але вагони, в яких не працює система кондиціонування, не можуть виходити на маршрут, особливо коли температура повітря сягає 30 градусів і вище. Це питання здоров'я й безпеки наших громадян», - цитує прес-служба Омеляна.

Також міністр додав, що поліпшення рівня пасажирських перевезень - ключове завдання, яке він поставив перед новим керівництвом «Укрзалізниці».

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Кабінет міністрів України змінив кадровий склад правління «Укрзалізниці» і схвалив підписання контракту з обраним 20 квітня керівником компанії поляком Войцехом Бальчуном, який у 2008-2013 роках очолював правління залізничної компанії Польщі - PKP Cargo і трансформував майже збанкрутілого державного перевізника у фінансово здорову компанію.

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