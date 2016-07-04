На кордоні з Польщею протестують проти припинення малого прикордонного руху (фото)

На Львівщині біля пунктів пропуску через українсько-польський кордон у трьох районах області місцеві жителі з 10.00 частково перекривають рух транспорту, протестуючи проти припинення малого прикордонного руху.

Про це повідомила УНІАН керівник прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона зазначила, що біля пунктів пропуску «Шегині» (Мостиський район), «Рава-Руська» (Жовківський район) та «Грушів» (Яворівський район) місцеві жителі зібралися по 80-120 осіб (в кожному населеному пункті) і безперервно ходять пішохідними переходами. При цьому вони пропускають автомобілі екстрених служб та пасажирські автобуси. Порушень громадського порядку наразі не зафіксовано.

«З учасниками акцій правоохоронці та представники місцевих органів влади проводять роз‘яснювальну роботу, щоб вони припинили протести і не створювали перешкод учасникам дорожнього руху», - повідомила Добровольська.

За інформацією прес-служби Держприкордонслужби - Західний кордон, сьогодні, станом на 11.30, у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні (Львівська і Волинська області) автомобільних черг немає.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Польща повідомила про призупинення з 4 липня малого прикордонного руху з Україною.

У МЗС України повідомили, що дію угоди про малий прикордонний рух між Україною і Польщею буде відновлено 2 серпня.