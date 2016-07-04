На кордоні з Польщею протестують проти припинення малого прикордонного руху (фото)

12:59, 04 липня 2016
Транспорт/Звя'зок
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Біля трьох пунктів пропуску місцеві жителі зібралися по 80-120 осіб (у кожному населеному пункті) і безперервно ходять пішохідним переходом. При цьому вони пропускають автомобілі екстрених служб і пасажирські автобуси.

Фото facebook/oleh.slobodyan

На Львівщині біля пунктів пропуску через українсько-польський кордон у трьох районах області місцеві жителі з 10.00 частково перекривають рух транспорту, протестуючи проти припинення малого прикордонного руху.

Про це повідомила УНІАН керівник прес-служби Головного управління Національної поліції у Львівській області Світлана Добровольська.

Вона зазначила, що біля пунктів пропуску «Шегині» (Мостиський район), «Рава-Руська» (Жовківський район) та «Грушів» (Яворівський район) місцеві жителі зібралися по 80-120 осіб (в кожному населеному пункті) і безперервно ходять пішохідними переходами. При цьому вони пропускають автомобілі екстрених служб та пасажирські автобуси. Порушень громадського порядку наразі не зафіксовано.

Фото facebook/oleh.slobodyan

«З учасниками акцій правоохоронці та представники місцевих органів влади проводять роз‘яснювальну роботу, щоб вони припинили протести і не створювали перешкод учасникам дорожнього руху», - повідомила Добровольська.

За інформацією прес-служби Держприкордонслужби - Західний кордон, сьогодні, станом на 11.30, у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні (Львівська і Волинська області) автомобільних черг немає.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Польща повідомила про призупинення з 4 липня малого прикордонного руху з Україною.

У МЗС України повідомили, що дію угоди про малий прикордонний рух між Україною і Польщею буде відновлено 2 серпня.

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