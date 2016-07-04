Кабмін підготував для Росії дзеркальну відповідь на транзитні обмеження

Кабінет міністрів України опрацював і готовий негайно ввести в дію дзеркальні заходи щодо Російської Федерації, яка з 1 липня цього року ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту української продукції з російської території в напрямку третіх країн, а саме - Казахстану, Киргизстану й інших держав.

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Про це йдеться в заяві уряду, опублікованій за підсумками спеціального засідання.

На думку уряду, введені Росією заходи є ще одним грубим порушенням міжнародних зобов'язань як члена Світової організації торгівлі.

«Уряд вживав і вживатиме всіх можливих заходів для захисту національних інтересів України і протидії будь-яким проявам агресії з боку РФ. Нами підготовлено адекватні заходи, які буде введено в дію негайно», - йдеться в заяві.

В уряді нагадали, що у зв'язку з погіршенням ситуації щодо транзиту, Мінекономрозвитку та Мінінфраструктури відкрили спеціальні "гарячі лінії" для бізнесу, в Кабміні постійно працює оперативний штаб, який відстежує ситуацію.

«Водночас уряд піднімає питання порушення Росією норм міжнародного права у Всесвітній організації торгівлі та інших міжнародних організаціях з партнерами, - йдеться в заяві. - Це політично вмотивований акт Російської Федерації, який є ще одним проявом агресії РФ стосовно України. Ми вимагаємо від Росії негайно скасувати обмежувальні заходи щодо українського експорту до інших країн».

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Пізніше в ході Погоджувальної ради у Верховній Раді перший віце-прем'єр-міністр Степан Кубів прокоментував рішення уряду. Він підкреслив, що дії Росії щодо продовження товарного ембарго є відповіддю на продовження антиросійських санкцій, анонсованих урядами США і країн Євросоюзу. Разом з тим, зазначив Кубів, зараз не можна «переносити питання економічного характеру в політичний популізм». «Очевидно, що дії Росії економічно і юридично не обґрунтовані, але вони призведуть до погіршення торговельних відносин з третіми країнами. Вони носять дискримінаційний характер, - сказав Кубів. - Ми запровадимо дзеркальні санкції щодо товарів і транзиту. Ми піднімемо дзеркальне мито на російські товари».

Кубів наголосив, що Україна виступає проти торговельної війни, і не вважає політику «меч-на меч і кров-на-кров» вирішенням проблеми. Проте обов'язково Київ підрахує втрати, яких зазнає український бізнес. І потім країні потрібні нові рішення, вироблені консолідовано, за участю міністрів, народних депутатів і бізнесу. Одним з таких рішень, на думку Кубіва, має стати переформатування експорту, який раніше йшов на Російську федерацію і через Російську Федерацію, до інших країн.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Росія запровадила додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Вони, зокрема, передбачають продовження продуктового ембарго щодо ряду українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів до Казахстану і Киргизстану, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягнення мита.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстан рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів за альтернативними маршрутами в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися такими маршрутами: через Грузію, Азербайджан і Каспійським морем в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.

Взаємні торговельні обмеження між Україною і Росією були запроваджені в січні поточного року. За різними оцінками втрати українських виробників від запроваджених Росією санкцій перевищили 1 млрд дол