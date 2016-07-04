У Путіна прокоментували обмеження на транзит українських товарів

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков пов'язав заборону транзиту через територію Росії українських товарів до Киргизії з правилами Митного союзу.

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Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це Пєсков заявив журналістам у Москві.

«Не можу кваліфіковано відповісти на це питання, але не виключаю, що це якось пов'язано з правилами й нормами Митного союзу. Як ви знаєте, і Казахстан, і Киргизія є його членами», - сказав Пєсков.

При цьому він зазначив, що не знайомий з деталями з цього питання

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Росія ввела додаткові обмеження транзиту українських товарів, які можуть спричинити повне зупинення міжнародних транзитних перевезень вантажів у напрямку РФ, Казахстану, Киргизької республіки і третіх країн.

Зокрема, нові обмеження поширюються на транзит до Киргизької республіку, а також забороняють транзит товарів, які перебувають під ембарго РФ, а також тих, для яких у РФ застосовуються ввізні мита.

Як заявили в Мінекономрозвитку України, «введення Російською Федерацією обмежень щодо транзиту товарів походженням з України є економічно й юридично необґрунтованими і очікувано призведе до штучного погіршення умов торгівлі з третіми країнами, зокрема, Центральної Азії. Дані обмеження Російської Федерації є непрозорими, невиправданими і мають дискримінаційний характер, порушують зобов'язання, зокрема, взяті в рамках Світової організації торгівлі та Договору про зону вільної торгівлі».

Кабінет міністрів України сьогодні, 4 липня, заявив, що готовий ввести дзеркальні заходи щодо Росії через ускладнення транзиту української продукції через РФ до третіх країн.