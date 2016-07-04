Кабмін радить президенту підписати закон про зниження акцизів на імпорт вживаних авто

Кабінет міністрів України запропонував президентові України Петра Порошенка підписати прийнятий парламентом закон про внесення змін у Податковий кодекс у частині значного зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби уряду.

"Законопроект було розроблено з метою стимулювання розвитку ринку автотранспортних засобів в Україні і створення для громадян України умов придбання доступних легкових автомобілів для власного використання, - йдеться в повідомленні. - Пільгові умови ввезення автомобілів поширюються на осіб, які ввозять автомобілі для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших господарських і цивільно-правових договорів або за рішенням суду, не більше одного автомобіля на рік".

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Як повідомляв УНІАН, 31 травня Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до Податкового кодексу для стимулювання розвитку ринку вживаних транспортних засобів, яким передбачається значне зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів.

За відповідне рішення проголосувало 237 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Термін дії даного законопроекту встановлений на 2,5 року.

Законопроект стосується імпорту всіх вживаних автомобілів, за винятком авто походженням з країни-окупанта (агресора) відносно України.