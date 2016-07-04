Новий голова "Укрпошти" вступив на посаду, його зарплата становитиме 333 тисячі на місяць

Новий керівник Українського державного підприємства поштового зв'язку «Укрпошта» Ігор Смілянський, призначений урядом на цю посаду в квітні за результатами кадрового конкурсу, вступив на посаду, повідомив журналістам міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

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"Сьогодні ми відзначаємо знакову подію - керівник великого українського державного підприємства приступив до виконання своїх обов'язків", - повідомив Омелян у ході представлення журналістам і колективу "Укрпошти" нового керівника.

Смілянський у свою чергу заявив, що пріоритетними завданнями "Укрпошти" стануть прискорення обслуговування клієнтів і введення нових базових послуг для населення. При цьому він зазначив, що головним принципом роботи держпідприємства буде його повна відкритість.

За словами Смілянського, його заробітна плата становитиме 333 тис. грн на місяць.

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Як повідомляв УНІАН, 8 червня Кабінет міністрів України схвалив підписання контракту з головою державного підприємства «Укрпошта» Ігорем Смілянським, призначення якого було узгоджено у квітні поточного року за підсумками проведення конкурсного відбору.

23 травня міністр інфраструктури Омелян повідомив, що новий керівник «Укрпошти» Ігор Смілянський повинен приступити до виконання своїх обов'язків у перших числах червня.

Згідно з презентацією для членів Номінаційного комітету, які розглядали конкурсні пропозиції кандидатів на посаду очільника «Укрпошти», Смілянський планує до кінця року створити на базі «Укрпошти» банк, який буде фокусуватися на комунальних платежах, виплаті пенсій, кредитуванні населення і факторингу.

Крім того, планується експансія «Укрпошти» у сегмент ринку корпоративних доставок, спільні програми з інтернет-магазинами й ефективне обслуговування державного сектору, а також оптимізація мережі відділень і нерухомого майна.

Ігор Смілянський має досвід роботи понад 17 років у сфері стратегічного, управлінського та фінансового консалтингу, зокрема й у провідних світових консалтингових компаніях KPMG і Boston Consulting Group. Працював у США, Україні й інших країнах світу. Одержав ступінь МВА в Georgetown University і ступінь доктора юриспруденції в George Washington University Law School.