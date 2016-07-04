Протести на кордоні з Польщею: відновлено рух авто в напрямку одного з чотирьох заблокованих КПП

На Львівщині припинено блокування та відновлено пропуск транспортних засобів в напрямку пункту пропуску «Грушів».

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Водночас, блокування доріг поблизу пунктів пропуску «Шегині», "Рава-Руська" та «Краківець» поки продовжується, йдеться у повідомленні. З мітингувальниками працюють представники Національної поліції.

У повідомленні зазначають, що Державна прикордонна служба України спільно із представниками місцевої влади та правоохоронними органами продовжують роз’яснювати мешканцям прикордоння тимчасове призупинення польською стороною малого прикордонного руху між Україною та Польщею.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині біля пунктів пропуску через українсько-польський кордон у трьох районах області місцеві жителі з 10.00 частково перекривають рух транспорту, протестуючи проти припинення малого прикордонного руху.

Біля пунктів пропуску «Шегині» (Мостиський район), «Рава-Руська» (Жовківський район) та «Грушів» (Яворівський район) місцеві жителі зібралися по 80-120 осіб (в кожному населеному пункті) і безперервно ходять пішохідними переходами. При цьому вони пропускають автомобілі екстрених служб та пасажирські автобуси.

На початку липня Польща повідомила про призупинення з 4 липня малого прикордонного руху з Україною.

У МЗС України заявили, що дію угоди про малий прикордонний рух між Україною і Польщею буде відновлено 2 серпня.