Протести на кордоні з Польщею: у натовп мітингуальників влетів автомобіль (фото)
16:36, 04 липня 2016Транспорт/Звя'зок
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На Львівщині у пункті пропуску в Раві-Руській автомобіль влетів у натовп протестувальників, які перекривають дорогу на Польщу.
Автомобіль влетів у натовп протестувальників / facebook.com/igor.zinkevych
Про це на сторінці "Варта 1" у Facebook повідомив депутат Львівської міськради та міський активіст Ігор Зінкевич.
"Щойно авто на польскій реєстрації зі всієї сили в'їхало в натовп людей, які перекривали кордон у Раві-Руській", - йдеться у повідомленні.
Автомобіль влетів у натовп протестувальників / facebook.com/igor.zinkevych
За його словами, один хлопець лежить без свідомості.
Внаслідок інциденту є постраждалі / facebook.com/igor.zinkevych
Як повідомляв УНІАН, на Львівщині біля пунктів пропуску через українсько-польський кордон у трьох районах області місцеві жителі з 10.00 частково перекривають рух транспорту, протестуючи проти припинення малого прикордонного руху.
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