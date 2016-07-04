Протести на кордоні з Польщею: у натовп мітингуальників влетів автомобіль (фото)

Про це на сторінці "Варта 1" у Facebook повідомив депутат Львівської міськради та міський активіст Ігор Зінкевич.

"Щойно авто на польскій реєстрації зі всієї сили в'їхало в натовп людей, які перекривали кордон у Раві-Руській", - йдеться у повідомленні.

За його словами, один хлопець лежить без свідомості.

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині біля пунктів пропуску через українсько-польський кордон у трьох районах області місцеві жителі з 10.00 частково перекривають рух транспорту, протестуючи проти припинення малого прикордонного руху.