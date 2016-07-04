Протести на кордоні з Польщею: у натовп мітингуальників влетів автомобіль (фото)

16:36, 04 липня 2016
Транспорт/Звя'зок
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На Львівщині у пункті пропуску в Раві-Руській автомобіль влетів у натовп протестувальників, які перекривають дорогу на Польщу.

facebook.com/igor.zinkevych

Про це на сторінці "Варта 1" у Facebook повідомив депутат Львівської міськради та міський активіст Ігор Зінкевич.

"Щойно авто на польскій реєстрації зі всієї сили в'їхало в натовп людей, які перекривали кордон у Раві-Руській", - йдеться у повідомленні.

facebook.com/igor.zinkevych

За його словами, один хлопець лежить без свідомості.

facebook.com/igor.zinkevych

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині біля пунктів пропуску через українсько-польський кордон у трьох районах області місцеві жителі з 10.00 частково перекривають рух транспорту, протестуючи проти припинення малого прикордонного руху.

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