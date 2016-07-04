У Кабміні повідомили, коли дадуть дзеркальну відповідь на обмеження українського транзиту в РФ

Україна введе дзеркальні санкції наступного дня після реального запровадження додаткових обмежень на транзит з боку Російської Федерації.

Про це повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури з посиланням на міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

"Уряд України готовий до такого розвитку подій. Ми вже пережили першу хвилю, яка була на початку цього року. На цей раз росіяни намагаються посилити ці заходи. Ми, звичайно, опублікуємо свій план дій, щойно зрозуміємо, що це не просто порожні погрози, а реально діючий указ. Тоді будемо робити необхідні дії. З нашої сторони рішення буде запроваджено вже наступної доби. Поки це лише документ, що без роз'яснень", - цитує прес-служба Омеляна.

За словами міністра, відповідний указ був несподіванкою навіть для російських чиновників.

"Ми зараз бачимо тільки указ президента Російської Федерації, який був опублікований несподівано, навіть для самих російських чиновників. Це свідчить про рівень підготовки прийняття рішень у цій країні. І, звичайно, він несе виключно шкоду, в першу чергу, для Кремля. Це ще раз підтверджує відсутність всякого сенсу і логіки в діях керівництва цієї держави", - додав він.

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Як повідомляв УНІАН, 1 липня Росія ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Вони, зокрема, передбачають продовження продуктового ембарго відносно низки українських товарів, включно з продовольством і промисловою продукцією до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів в Казахстан і Киргизстан, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів по альтернативних маршрутах в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан та по Каспійському морю в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.

Пізніше за підсумками спеціального засідання український уряд зробив заяву, що Україна готова негайно ввести дзеркальні заходи щодо Росії через ускладнення транзиту української продукції через РФ в треті країни.

Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.