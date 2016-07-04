Порошенко підписав закон про зниження акцизів на імпорт вживаних авто

Президент України Петро Порошенко підписав прийнятий парламентом закон про зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів. Про це повідомив прес-секретар глави держави Святослав Цеголко на своїй сторінці у соцмережі Twitter.

"Президент підписав закон про вживані авто в присутності депутатів різних фракцій, - написав Цеголко. - Домовилися в четвер внести до нього зміни, щоб уникнути зловживань".

Раніше з проханням підписати цей закон до президента звернулися представники уряду. У Кабміні наголошують, що документ розроблено з метою стимулювання розвитку ринку автотранспортних засобів в Україні і створення для громадян України умов придбання доступних легкових автомобілів для власного використання. Пільгові умови ввезення автомобілів, а саме зниження акцизу, поширюються на осіб, які ввозять автомобілі для власного використання або на користь інших осіб за договорами купівлі-продажу, міни, поставки, дарування, комісії, доручення, поруки, інших господарських та цивільно-правових договорів або за рішенням суду, не більше одного автомобіля на рік.

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Як повідомляв УНІАН, 6 квітня поточного року тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до Міністерства фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, також Державної фіскальної служби з пропозицією розробити і внести у Верховну Раду проект закону про скасування імпортного мита на вживані автомобілі. Виняток, за рекомендацією Яценюка, мають становити лише автомобілі російського походження.

31 травня Верховна Рада прийняла законопроект про внесення змін у Податковий кодекс і знизила акцизи терміном на 2,5 року. Документ має бути опублікованим і набере чинності з 1 січня 2017 року.