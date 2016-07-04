На кордоні з Польщею у натовп протестуючих в'їхало авто польського консула: активісти оприлюднили подробиці інциденту

Продовження: Польща спростовує, що 4 липня в натовп учасників акції протесту на Львівщині в‘їхав працівник МЗС.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління Національної поліції в Львівській області, сьогодні о 14:45, поблизу митного переходу "Рава-Руська2 на українсько-польському кордоні, в місті Рава-Руська Жовківського району водій автомобіля Peugeot з номерними знаками польської реєстрації скоїв наїзд на учасників акції протесту, які безперервно ходили через дорогу пішим переходом.

Внаслідок наїзду травми дістали троє місцевих жителів - чоловіки віком 35-40 років. Їх госпіталізовано у місцеву лікарню.

Водія, який скоїв наїзд, затримали працівники поліції, які перебували на місці події. Ним виявився 43-річний іноземець, який прибув з Польщі на територію України.

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На місці події працює слідчо-оперативна група, вирішується питання про кваліфікацію правопорушення згідно норм Кримінального кодексу України.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Як стало відомо УНІАН від джерел у правоохоронних органах, за кермом автомобіля, який скоїв наїзд на учасників акції протесту, перебував громадянин Польщі.

Як повідомляють на своїй сторінці в Фейсбук активісти громадської організації «Варта 1», які спільно з правоохоронцями долучаються до патрулювання Львівщини, «авто на польській реєстрації в'їхало у натовп людей. Як ми дізналися, це авто польського консула, який повертався додому з дітьми, протестувальники перекрили йому рух і почали розхитувати авто (навіть відірвали дверну ручку) після чого авто почало втікати і здійснило наїзд на людей на пропускному пункті Раві-Руській. Один хлопець лежить без свідомості».

Як повідомляв УНІАН, на Львівщині біля пунктів пропуску через українсько-польський кордон у трьох районах області місцеві жителі з 10:00 частково перекривають рух транспорту, протестуючи проти припинення малого прикордонного руху.

За інформацією Нацполіції, біля пунктів пропуску «Шегині» (Мостиський район), «Рава-Руська» (Жовківський район) та «Грушів» (Яворівський район) місцеві жителі зібралися по 80-120 осіб (в кожному населеному пункті) і безперервно ходять пішохідними переходами.

При цьому вони пропускають автомобілі екстрених служб та пасажирські автобуси.