"Дзеркальні" заходи України у відповідь на торговельні обмеження Росії проходять остаточне узгодження

"Дзеркальні" заходи України у відповідь на обмеження Росією транзиту проходять остаточне узгодження і будуть розглянуті Кабінетом міністрів, повідомила торговий представник України Наталія Микольська на брифінгу в Києві.

"Відповідний пакет рішень проходить остаточне узгодження і буде розглянутий Кабінетом міністрів", - сказала вона.

При цьому Микольська не повідомила деталі відповідних заходів, що готуються, підкресливши, що вони прийматимуться після підрахунків втрат України у зв'язку з торговельними обмеженнями Росії.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропрацював і готовий негайно вжити дзеркальних заходів відносно Російської Федерації, яка з 1 липня поточного року ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту української продукції з російської території в напрямку третіх країн, а саме - Казахстану, Киргизстану та інших держав.

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1 липня Росія ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Вони, зокрема, передбачають продовження продуктового ембарго відносно низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів в Казахстан і Киргизстан, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів по альтернативних маршрутах в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан та Узбекистан.

Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.