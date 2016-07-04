"Дзеркальні" заходи України у відповідь на торговельні обмеження Росії проходять остаточне узгодження
При цьому торгпред Микольська не повідомила деталі заходів, які готуються, підкресливши, що вони прийматимуться після підрахунків втрат України через торговельні обмеження Росії.
"Дзеркальні" заходи України у відповідь на обмеження Росією транзиту проходять остаточне узгодження і будуть розглянуті Кабінетом міністрів, повідомила торговий представник України Наталія Микольська на брифінгу в Києві.
"Відповідний пакет рішень проходить остаточне узгодження і буде розглянутий Кабінетом міністрів", - сказала вона.
При цьому Микольська не повідомила деталі відповідних заходів, що готуються, підкресливши, що вони прийматимуться після підрахунків втрат України у зв'язку з торговельними обмеженнями Росії.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України пропрацював і готовий негайно вжити дзеркальних заходів відносно Російської Федерації, яка з 1 липня поточного року ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту української продукції з російської території в напрямку третіх країн, а саме - Казахстану, Киргизстану та інших держав.
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1 липня Росія ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Вони, зокрема, передбачають продовження продуктового ембарго відносно низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів в Казахстан і Киргизстан, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.
Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів по альтернативних маршрутах в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан та Узбекистан.
Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.