На україно-польському кордоні розблоковано рух авто на всіх пунктах пропуску

На україно-польському кордоні розблокували контрольно-пропускні пункти "Шегині", "Рава-Руська" та "Краковець".

Про це помічник голови Держприкордонслужби Олександр Слободян написав на своїй сторінці в Facebook.

"Щодо блокування пунктів пропуску на українсько-польському кордоні... Завдяки спільним зусиллям прикордонників, місцевих органів влади та Національної поліції сьогодні вночі вдалося розблокувати пункти пропуску "Шегині", "Рава-Руська", - зазначив Олександр Слободян.

Він також висловив сподівання, що досягнутий позитив не буде мати зворотної дії, і додав, що робота серед місцевого населення триває.

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"Вдалося досягти взаєморозуміння і на "Краковці". Дорогу, що веде до пункту пропуску, розблокували", - зазначив Слободян.

Як повідомляв УНІАН, на початку липня Польща повідомила про призупинення з 4 липня малого прикордонного руху з Україною.

У МЗС України повідомили, що дію угоди про малий прикордонний рух між Україною і Польщею буде відновлено 2 серпня.