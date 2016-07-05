Кабмін розглядає "Шовковий шлях" в обхід Росії як альтернативний варіант доставки вантажів

Міністерство інфраструктури України через введення Російською Федерацією з 1 липня додаткових обмежувальних заходів щодо транзиту української продукції з російської території в напрямку третіх країн, а саме - Казахстану, Киргизстану та інших держав, розглядає варіант використання нового "Шовкового шляху" в обхід РФ як альтернативного маршруту доставки українських товарів.

"З альтернативних маршрутів, у нас поки варіант Шовкового шляху, є варіант використання маршруту через інші транзитні держави в обхід РФ. Безумовно, це зробить собівартість нашої продукції дорожче, але це реалії нашого ринку", - повідомив журналістам міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Він також уточнив, що поки блокування українських вантажів не зафіксовано.

"Поки маємо факт російського указу, вони ще самі не отримали інструкції як його використовувати і що з ним робити, тобто кожен чиновник по той бік кордону трактує указ на свій розсуд... Наше рішення вже відпрацьовано урядом, ми очікуємо, коли указ президента Російської Федерації буде впроваджено на практиці, якщо це взагалі буде зроблено. Після того буде аналогічна дія української сторони у відповідь наступної доби", - підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Росія вжила додаткових обмежувальних заходів щодо транзиту українських товарів по своїй території. Вони, зокрема, передбачають продовження продуктового ембарго відносно низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів в Казахстан і Киргизстан, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

Читайте такожКабмін підготував для Росії дзеркальну відповідь на транзитні обмеження

Як підкреслила торговий представник України Наталія Микольська, ці нові торгові обмеження Росії означають повну зупинку українського транзиту в Казахстан і Киргизстан і в цьому зв'язку, Україна підніме питання торговельних обмежень на засіданні ради з торгівлі товарами СОТ орієнтовно 6 липня і на генеральній раді СОТ наприкінці липня.

Уряд України 4 липня заявило про намір негайно ввести відповідні заходи у відповідь на дії РФ. Микольська наголосила, що станом на 4 липня з боку Росії транзит ще не був обмежений, так як, імовірно, інформація про указі не дійшла до митних органів Росії.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів по альтернативних маршрутах в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.

Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.