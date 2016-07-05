Півсотні вантажівок з українськими товарами для Казахстану застрягли в Росії
10:47, 05 липня 2016Транспорт/Звя'зок
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У російському Смоленську біля кордону з Білоруссю простоює близько 50 машин з українськими вантажами на адресу казахстанських компаній, які затримані через нові обмеження РФ.
Дані машини перетнули зовнішню кордон ЄАЕС до 1 липня / Фото УНІАН
Про це з посиланням на прес-службу Національної палати підприємців Казахстану повідомляє БизнесЦензор.
Відзначається, що з 50 машин 10 належать казахстанським перевізникам.
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Повідомляється, що дані машини перетнули зовнішній кордон ЄАЕС до 1 липня та прибули на контрольний пункт "Червоне" 30 червня.
Як повідомляв УНІАН, 4 липня Росія ввела додаткові обмеження на транзит українських товарів.
Зокрема, діючі обмеження транзиту товарів в Казахастан поширюються і на транзит в Киргизьку Республіку. Зміни також передбачають повну заборону транзиту товарів "під ембарго".
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