Півсотні вантажівок з українськими товарами для Казахстану застрягли в Росії

Про це з посиланням на прес-службу Національної палати підприємців Казахстану повідомляє БизнесЦензор.

Відзначається, що з 50 машин 10 належать казахстанським перевізникам.

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Повідомляється, що дані машини перетнули зовнішній кордон ЄАЕС до 1 липня та прибули на контрольний пункт "Червоне" 30 червня.

Як повідомляв УНІАН, 4 липня Росія ввела додаткові обмеження на транзит українських товарів.

Зокрема, діючі обмеження транзиту товарів в Казахастан поширюються і на транзит в Киргизьку Республіку. Зміни також передбачають повну заборону транзиту товарів "під ембарго".