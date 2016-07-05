Російські митники почали виконувати указ Путіна: блокують українські вантажі на кордоні

Штаб оперативного реагування, створений з метою моніторингу ситуації з торговими обмеженнями для України з боку Росії, зафіксував перші після указу президента РФ Володимира Путіна від 1 липня, обмежує транзит, факти непропуску українських вантажів через російський кордон.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Міністерства економічного розвитку і торгівлі з посиланням на слова торгового представника України Наталія Микольська.

"Указ президента РФ про транзит українських товарів доведено до митниць на російському кордоні. Зафіксовано факти непропуску вантажів з українськими товарами через російський кордон", - повідомила торговий представник.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Росія ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Вони, зокрема, передбачають продовження продуктового ембарго відносно низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів в Казахстан і Киргизстан, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

Як підкреслила торговий представник України Наталія Микольська, ці нові торгові обмеження Росії означають повну зупинку українського транзиту в Казахстан і Киргизстан, і в цьому зв'язку Україна підніме питання торговельних обмежень на засіданні ради з торгівлі товарами СОТ орієнтовно 6 липня і на генеральній раді СОТ наприкінці липня.

Читайте такожУ Кабміні повідомили, коли дадуть дзеркальну відповідь на обмеження українського транзиту в РФ

Уряд України 4 липня заявило про намір негайно ввести відповідні заходи у відповідь на дії РФ. Микольська наголосила, що станом на 4 липня з боку Росії транзит ще не був обмежений, так як, імовірно, інформація про указі не дійшла до митних органів Росії.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів по альтернативних маршрутах в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.

Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.