Омелян і Бальчун запустили потяг на море сполученням Київ - Миколаїв – Херсон (фото)

Акціонерна компанія "Українська залізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом у літній сезон запустила 5 липня денний швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті" №765/766 за маршрутом Київ - Миколаїв - Херсон, який курсуватиме щоденно, починаючи від сьогодні.

Присутній на урочистому запуску поїзда міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що це не новий поїзд категорії "Інтерсіті", він пройшов капремонт.

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«Ми запустили поїзд «Київ - Миколаїв - Херсон». Це якісний "Інтерсіті", відреставрований в українському депо. Найближчим часом буде додано вагон-ресторан. Я сподіваюся, що пасажири оцінять зручності прямого сполучення. Фактично, ми запускаємо швидкісне сполучення по всій Україні», - зазначив Омелян.

Міністр також підкреслив, що наразі цей поїзд призначений на літній період, але якщо буде попит на даний напрямок серед пасажирів, то склад може бути призначений на постійній основі.

Як йдеться у прес-релізі з нагоди цієї події, поїзд відправлятиметься з Києва о 7:37 і прибуватиме до Херсона о 14:52, час у дорозі - 7 годин і 15 хвилин.

У зворотному напрямку поїзд відправлятиметься о 15:57 і прибуватиме до столиці о 23:07, час у дорозі - 7 годин і 10 хвилин.

На маршруті поїзд робитиме зупинки лише на станціях Долинська та Миколаїв.

Поїзд складається з п'яти вагонів першого і другого класів.

Раніше "Укрзалізниця" повідомляла, що мінімальна вартість подорожі у вагоні другого класу становить 239 грн.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" повідомила про запуск з 16 червня денного електропоїзда виробництва чеської компанії Skoda категорії "Інтерсіті" № 729/730 за маршрутом Харків – Генічеськ.