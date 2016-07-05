На польсько-українському кордоні істотно зменшилися черги автомобілів

Підставою стало призупинення місцевого прикордонного руху, а також протести українських водіїв, які 4 липня заблокували пункти пропуску на кордоні, повідомляє Польське радіо.

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"Блокування доріг призвело до значного скорочення прикордонного руху на відрізку кордону з Україною у Підкарпатті. Через появу труднощів, кількість перетинів кордону зменшилася з 40 до 18 тис. осіб", - повідомила речник Бєщадського відділення Прикордонної служби Ельжбєта Пікор.

Як зазначила вона, ситуація поступово нормалізується, але мандрівники повинні бути готові до того, що на кордоні їм доведеться провести більше часу, ніж зазвичай.

Нагадаємо, що з 4 липня Польща призупинила малий прикордонний рух з Україною і Росією у зв’язку із підвищеними заходами безпеки на час проведення саміту НАТО у Варшаві та Світових днів молоді у Кракові.