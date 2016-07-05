Німецькі автоконцерни запідозрили в змові під час закупівлі сталі: в офісах компаній пройшли обшуки
Були проведені обшуки в офісах компаній Volkswagen, Daimler і BMW, а також Bosch і ZF.
Федеральне антимонопольне відомство Німеччини провело обшуки в офісах шести компаній, виробників автомобілів і деталей, в рамках розслідування справи про змову під час закупівлі сталі.
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Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на видання Schwaebische Zeitung.
Обшуки проводилися з участю 50 співробітників Федерального антимонопольного відомства і поліції.
Як повідомили представники компаній, були проведені обшуки в офісах компаній Volkswagen, Daimler і BMW, а також Bosch і ZF.
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У той же час антимонопольне відомство підтвердило факт обшуків, хоча і не уточнило, де саме вони проводилися.
Відповідно до законодавства ЄС про конкуренцію змови між постачальниками товарів і послуг, а також серед споживачів суворо заборонені.
Видання відзначає, що поки не відомо, як довго триватиме розслідування, оскільки випадки розглядів про порушення антимонопольного законодавства іноді тривають кілька місяців, а то й років.