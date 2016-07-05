Мінекономрозвитку закликає Казахстан вимагати від РФ скасування обмежень на транзит українських товарів

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України закликає Казахстан вимагати від Російської Федерації, щоб вона скасувала обмеження на транзит українських товарів, повідомляється на офіційній сторінці міністерства в соцмережі Twitter.

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«Кубів (голова Мінекономрозвитку – УНІАН) і Микольська (торговий представник України – УНІАН) закликали Казахстан вимагати від РФ скасування обмежень на транзит українських товарів», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів, а також торговий представник Наталія Микольська проводять зустріч із послом Казахстану Саматом Ордабаєвим для врегулювання ситуації з українським транзитом.

Штаб оперативного реагування, створений з метою моніторингу ситуації з торговельними обмеженнями для України з боку Росії, зафіксував перші факти непропуску українських вантажів через російський кордон після того, як 1 липня президент РФ Володимир Путіна видав указ, що обмежує транзит.

За оперативною інформацією, на російському кордоні затримано 43 фури та 22 вагони з українськими товарами.

1 липня Росія запровадила додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Зокрема, вони передбачають продовження продуктового ембарго щодо низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів до Казахстану й Киргизстану, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягнення мита.

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Як підкреслила торговий представник України Наталія Микольська, ці нові торговельні обмеження Росії означають повну зупинку українського транзиту до Казахстану й Киргизстану, і в цьому зв'язку Україна поставить питання торговельних обмежень на засіданні ради з торгівлі товарами СОТ орієнтовно 6 липня і на генеральній раді СОТ наприкінці липня.

Уряд України 4 липня заявив про намір негайно запровадити заходи у відповідь на дії РФ. Микольська наголосила, що станом на 4 липня з боку Росії транзит ще не був обмежений, оскільки, імовірно, інформація про указ не дійшла до митних органів Росії.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстан рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів за альтернативними маршрутами в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися такими маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.

Взаємні торговельні обмеження між Україною і Росією були запроваджені в січні цього року. За різними оцінками, втрати українських виробників від запроваджених Росією санкцій перевищили 1 млрд дол.