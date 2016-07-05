Зважувальні комплекси на дорогах відсьогодні працюватимуть цілодобово

Зважувальні комплекси на українських дорогах відсьогодні, 5 липня, працюватимуть цілодобово.

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Згідно з повідомленням прес-служби Державного агентства автомобільних доріг України ("Укравтодор"), відповідне рішення було ухвалено в ході робочої наради "Укравтодору" і "Укртрансбезпеки".

"На засіданні було ухвалено рішення про посилення контролю за перевізниками - відтепер контроль за масою великогабаритних транспортних засобів здійснюється цілодобово", - повідомили в агентстві.

В "Укравтодорі" також зазначили, що починаючи з травня, коли були впроваджені зважувальні комплекси на дорогах, було зважено понад 50 тис. вантажівок, із них у 979 випадках виявлено порушення.

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"Зважаючи на досвід попередніх років, у період жнив порушення вагових норм збільшуються. Зернотрейдери зазвичай нехтують ваговими параметрами, що в період підвищених температур призводить до суттєвих деформацій асфальтобетонного покриття: на дорогах утворюються напливи, колійність, тріщини, а згодом і вибоїни, - зазначили в агентстві. - Тому було ухвалено рішення, що особливу увагу підрозділу "Укртрансбезпеки" до габаритних транспортних засобів приділятимуть на основних маршрутах транзиту - в південних регіонах у напрямку портів".

Як повідомляв УНІАН, за оцінками Міністерства інфраструктури, понад 30% вантажного транспорту пересувається українськими дорогами з перевищенням допустимих вагових норм.

Мінінфраструктури хоче зробити штрафи за перевантаження авто на дорогах одним із джерел наповнення Дорожнього фонду для фінансування ремонту і будівництва доріг, законопроект про створення якого зараз допрацьовує міністерство спільно з народними депутатами.

У листопаді 2015 року Міністерство інфраструктури України повідомило про плани в 2016 році за рахунок коштів Євросоюзу в розмірі понад 100 млн грн закупити 71 новий зважувальний комплекс. Зараз їх в Україні 34 одиниці, з них функціонують 24.

Наразі проїзд вантажівок вагою понад 40 тонн автомобільними дорогами загального користування заборонений.