Верховний суд 6 липня розгляне справу російської контейнерної компанії про стягнення з Іллічівського порту понад 12 мільярдів гривень

Про це УНІАН повідомили у канцелярії Верховного суду.

Заяву на перегляд касації Вищого господарського суду було подано Іллічівським портом.

Згідно з Єдиним держреєстром судових рішень, на початку 2016 року суддя Вищого господарського суду України Віктор Швець прийняв до розгляду касаційну скаргу російської компанії "Контейнерний термінал "Іллічівськ" (КТІ), що просив скасувати всі рішення судів України і стягнути з Іллічівського порту понад 12 млрд. грн.

У відгуку на касаційну скаргу порт вказав на законність розірвання договору про спільну діяльність з КТІ і просив Вищий госпсуд відмовити у скарзі російської компанії.

В якості аргументації порт вказав, що договір з російською компаній був розірваний у зв'язку з тим, що після проведення портової реформи в 2013-2014 роках частину майна порту, яке було об'єктом спільної діяльності з КТІ, зокрема причали, перейшло в господарське відання іншої юрособи - держпідприємства «Адміністрація морських портів України». Таким чином договір про спільну діяльність КТІ і портом не міг бути реалізований.

Крім того, порт підкреслює, що нібито вкладені за період дії договору кошти в розвиток інфраструктури порту не були предметом спільного володіння або користування, а приписи щодо повернення таких коштів на користь КТІ внаслідок припинення дії договору в документі не містяться.

Однак суддя Вищого госпсуду Швець 25 лютого 2016 року, навіть в умовах безперервної агресії з боку Росії та вжиті санкції проти багатьох російських компаній, пішов на зустріч КТІ, частково задовольнивши їхні вимоги. Зокрема, суддя зобов'язав порт сплатити російській компанії 257 млн грн, а сама справа отруїти до суду першої направити на новий розгляд.

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Пізніше стало відомо, що в березні 2016 року Служба безпеки України спільно з військовою прокуратурою затримала суддю Швеця під час отримання ним значного валютного хабара. Суд на вимогу силових органів відправив суддю Швеця під домашній арешт.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2005 року держпідприємство «Іллічівський морський торговельний порт» і російська компанія "Контейнерний термінал" Іллічівськ (КТІ) уклали договір про спільну діяльність. У 2009 році за вимогою прем'єр-міністра Юлії Тимошенко даний договір був розірваний як неефективний в судовому порядку. З приходом Януковича до влади в 2010 році ситуація змінилася. Госпсуд Одеської області став на бік КТІ, хоча порт вигравав всі суди, аж до Верховного суду.

Після Революції Гідності за підтримки голови Одеської обласної адміністрації Ігоря Палиці Іллічівський порт знову розірвав договір про спільну діяльність.

Ситуація змінилася на початку літа 2015 року, коли губернатором Одеської області замість Ігоря Палиці був призначений Міхеїл Саакашвілі, який першим ділом домігся зміни керівництва Іллічівського порту. Зокрема, Саакашвілі домігся, щоб Кабмін призначив директором порту Сергія Крижанівського, який є ставлеником скандальних одеських бізнесменів – Ігоря Кауфмана і Олександра Грановського.

Відразу після цього російська компанія активізувала судові розгляди, намагаючись стягнути з порту понад 12 млрд грн нібито за інвестовані кошти в модернізацію об'єктів інфраструктури порту та розірвання договору про спільну діяльність. Однак Київський госпсуд, а потім Київський апеляційний госпсуд відмовили російської компанії у вимогах до порту.

Довідка УНІАН. Компанія КТІ була створена в 2005 році. За даними ЗМІ, одним із її засновників є громадянин Російської Федерації Андрій Безсалов, який у березні 2015 року був призначений міністром транспорту анексованої Автономної Республіки Крим. Крім того, до створення КТІ причетні структури, близькі до депутата Державної Думи РФ Віталія Южиліна і російського бізнесмена Андрія Кобзаря.