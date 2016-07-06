Україна закликала ЄС посилити тиск на Росію для скасування транзитних обмежень

Україна в ході засідання Комітету асоціації закликала Європейський Союз посилити тиск на Росію для негайного скасування нових обмежень українських транзитних вантажоперевезень, запроваджених 1 липня.

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Про це повідомила торговий представник України Наталія Микольська на своїй сторінці в Twitter.

"Закликали ЄС посилити тиск на РФ для негайного скасування обмежувальних заходів щодо транзиту", - написала вона.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство економічного розвитку і торгівлі України закликало Казахстан вимагати від Російської Федерації скасування обмежень на транзит українських товарів.

Штаб оперативного реагування, створений з метою моніторингу ситуації з торговелними обмеженнями для України з боку Росії, 5 липня зафіксував перші факти непропуску українських вантажів через російський кордон після того, як 1 липня президент РФ Володимир Путіна видав указ, що обмежує транзит.

Станом на 5 липня на російському кордоні було затримано 43 фури і 22 вагони з українськими товарами.

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1 липня Росія запровадила додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Зокрема, вони передбачають продовження терміну дії продуктового ембарго щодо ряду українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів до Казахстану і Киргизстану, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягнення мита.

Як підкреслила торговий представник України Наталія Микольська, ці нові торговельні обмеження Росії означають повну зупинку українського транзиту до Казахстану і Киргизстану, і в цьому зв'язку Україна порушить питання торговельних обмежень на засіданні Ради з торгівлі товарами СОТ орієнтовно 6 липня і на генеральній раді СОТ наприкінці липня.

Уряд України 4 липня заявив про намір негайно запровадити дзеркальні заходи у відповідь на дії РФ.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів за альтернативними маршрутами в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися такими маршрутами: через Грузію, Азербайджан і Каспійським морем в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.

Взаємні торговельні обмеження між Україною і Росією були запроваджені в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від запроваджених Росією санкцій перевищили 1 млрд дол.