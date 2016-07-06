Верховний суд відмовив російській контейнерній компанії у стягненні з Іллічівського порту понад 12 мільярдів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення ухвалили 6 липня судді Судової палати у господарських справах Верховного суду України під головуванням судді Тетяни Жайворонок.

«Прийнято рішення заяву держпідприємства «Іллічівський морський торговельний порт» про перегляд Верховним судом України постанови Вищого господарського суду України від 25 лютого 2016 року, задовольнити. Також прийнято рішення постанову Вищого госпсуду від 25 лютого 2016 року скасувати, а постанову Київського апеляційного господарського суду від 17 листопада 2015 року залишити без змін», - зачитала рішення суду Жайворонок.

Читайте такожВерховний суд 6 липня розгляне справу російської контейнерної компанії про стягнення з Іллічівського порту понад 12 мільярдів гривень

Варто зазначити, що присутні на судовому засіданні представники Міністерства інфраструктури, Адміністрації морських портів України та Генеральної прокуратури України висловили підтримку вимогам Іллічівського порту.

Після прийняття рішення суду на користь українського морського держпідприємства, присутній на засіданні суду голова профспілки працівників морського транспорту Іллічівського морського торгового порту Сергій Бризгалов підкреслив у коментарі УНІАН, що це рішення є єдино правильним для порту і захищає національні інтереси України.

«Ми повністю задоволені рішенням Верховного суду, так як раніше повністю неправове рішення було прийнято Вищим господарським судом України. Цей договір взагалі суперечив національним інтересам України, що підтверджували суди різних інстанцій. Але російський інвестор пан Южилін, депутат Державної Думи РФ, який є власником цієї компанії, намагався будь-яким чином залишити дію цього договору і обдерти Іллічівський порт. Зараз трудовий колектив порту заробив понад 600 млн грн, які є на рахунках і цей пан намагався ці гроші конфіскувати завдяки деяким продажним чиновникам і суддям. Приміром, суддя Швець, який розглядав цю справу у Вищому госпсуді 25 лютого цього року в березні був затриманий Службою безпеки України на хабарі», - повідомив Бризгалов.

Як повідомляв УНІАН, у червні 2005 року держпідприємство «Іллічівський морський торговельний порт» і російська компанія "Контейнерний термінал" Іллічівськ (КТІ) уклали договір про спільну діяльність. У 2009 році за вимогою прем'єр-міністра Юлії Тимошенко даний договір був розірваний як неефективний в судовому порядку. З приходом Януковича до влади в 2010 році ситуація змінилася. Госпсуд Одеської області став на бік КТІ, хоча порт вигравав всі суди, аж до Верховного суду.

Після Революції Гідності за підтримки голови Одеської обласної адміністрації Ігоря Палиці Іллічівський порт знову розірвав договір про спільну діяльність.

Ситуація змінилася на початку літа 2015 року, коли губернатором Одеської області замість Ігоря Палиці був призначений Міхеїл Саакашвілі, який першим ділом домігся зміни керівництва Іллічівського порту. Зокрема, Саакашвілі домігся, щоб Кабмін призначив директором порту Сергія Крижанівського, який є ставлеником скандальних одеських бізнесменів – Ігоря Кауфмана і Олександра Грановського.

Відразу після цього російська компанія активізувала судові розгляди, намагаючись стягнути з порту понад 12 млрд грн нібито за інвестовані кошти в модернізацію об'єктів інфраструктури порту та розірвання договору про спільну діяльність. Однак Київський госпсуд, а потім Київський апеляційний госпсуд відмовили російської компанії у вимогах до порту.

Довідка УНІАН. Компанія КТІ була створена в 2005 році. За даними ЗМІ, одним із її засновників громадянин Російської Федерації Андрій Безсалов, який у березні 2015 року був призначений міністром транспорту анексованої Автономної Республіки Крим. Крім того, до створення КТІ причетні структури близькі до депутата Державної Думи РФ Віталія Южиліна і російського бізнесмена Андрія Кобзаря.