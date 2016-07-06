Кабмін відхилив кандидатуру Юрія Солончука на посаду голови аеропорту "Бориспіль"

Кабінет міністрів України відхилив кандидатуру Юрія Солончука на посаду керівника найбільшого в Україні міжнародного аеропорту "Бориспіль" та розглядає можливість проведення нового кадрового конкурсу на посаду керівника підприємства. Відповідне рішення було прийнято в ході сьогоднішнього засідання уряду.

Представляючи рішення уряду, перший віце-прем'єр-міністр України Степан Кубів зазначив, що процедура конкурсного відбору відбулася 2015 року, вона сама по собі завершена, і Номінаційний комітет при Мінекономрозвитку прийняв рішення рекомендувати призначення Солончука на пост голови аеропорту "Бориспіль".

"Однак ми звертаємо увагу на те, що під час конкурсу незалежні члени Номінаційного комітету зайняли тверду позицію та проголосували проти кандидатури Солончука. Враховуючи їх думку, ми також рекомендуємо Кабміну відхилити кандидатуру Солончука з посади", - сказав Кубів.

"Це дозволить нам і Мінінфраструктури відкрити новий конкурс", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 12 листопада 2015 року відбулося засідання постійно діючої комісії Міністерства інфраструктури України, члени якої взяли документи кандидатів на посаду генерального директора аеропорту "Бориспіль" та заслухали програми їх діяльності на підприємстві. 16 листопада комісія визначила чотирьох претендентів на посаду. У список увійшли: екс-глава Державіаслужби Молдови Валентин Візант, віце-президент "МАУ" з питань фінансів громадянин Польщі Пйотр Иканович, екс-керівник "Борисполя" Сергій Гомболевський і голова ДАП "Україна" Юрій Солончук, який також керував "Борисполем" у 2006-2007 роках.

Переможцем кадрового конкурсу став Солончук. Наприкінці листопада Комітет з призначень керівників особливо важливих для економіки підприємств (Номінаційний комітет), що працює при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, рекомендував Кабінету міністрів України призначити Солончука гендиректором аеропорту "Бориспіль".

Чинний директор "Борисполя" Євген Дихне також брав участь в конкурсі, але в шорт-лист не потрапив. Після чого він подав позов в Окружний адміністративний суд Києва з вимогою призупинити конкурс, оскільки незрозумілими були умови відбору кандидатів. Проте суд відмовив Дихне у забезпеченні позову в частині призупинення кадрового конкурсу.

Відповідаючи на запит УНІАН, керівництво "Борисполя" також направило матеріали перевірок Головкру, нині Держфінінспекція, про фінансової діяльності "Борисполя" у 2006-2007 роках – часу, коли аеропортовим комплексом керував Солончук. Згідно з матеріалами перевірки, в цей період аеропорт не виконав затверджений для підприємства фінансовий план, порушив правила ведення бухгалтерії в частині обліку доходів і витрат підприємства, а також спрямовував значні кошти на недозволені вищестоящими органами статті витрат.

Крім того, Солончук вимагав у суді від аеропорту премію розміром 140 тисяч доларів за свою діяльність на посаді директора підприємства.

Говорячи про рішення Номінаційного комітету, колишній член комітету - міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавічус в коментарі журналістам зазначав, що сам голосував проти Солончука. Аналогічну позицію висловили і міжнародні експерти – члени Номінаційного комітету.