Продаж вживаних легкових авто в Україні скоротився на 37%

Обсяг продажів уживаних легкових автомобілів на первинному ринку, який формується за рахунок імпортних поставок, в Україні в січні-червні 2016 року порівняно з аналогічним періодом минулого року знизився на 37% і становив 3,515 тис. авто, повідомила прес-служба асоціації "Укравтопром".

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За даними асоціації, за червень у сегменті легкових автомобілів було зареєстровано 5,038 тис. авто, з яких 5%, або 257 шт., були імпортні авто з пробігом. При цьому, у порівнянні з травневим результатом у червні первинний ринок вживаних легкових автомобілів зріс на 20%, а щодо червня минулого року скоротився на 80%.

У той же час, з 1480 комерційних автомобілів, зареєстрованих у червні, на частку вживаних припало 52%, або 771 одиниць. Цей показник став на 70% більшим за показник травня цього року і на 27% меншим, ніж у червні минулого року. Всього за шість місяців цього року було зареєстровано 6,394 тис. вживаних комерційних авто, що на 10% менше, ніж роком раніше. Їх частка на ринку комерційних автомобілів за підсумками півріччя становила 65%.

На первинному ринку автобусів в червні було зареєстровано 84 шт., з яких 25 шт., або 30%, були автобуси з пробігом. За звітний місяць вживаних автобусів було продано на 39% більше, ніж у травні, і на 63% менше, ніж у червні 2015 року. За підсумками півріччя в цьому сегменті було продано 308 вживаних автобусів, що на 1% більше за результат першого півріччя минулого року.

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В асоціації відзначили, що навіть незважаючи на те, що закон, який передбачає зниження акцизів на імпортні авто, ще не набрав чинності, загальний обсяг первинних продажів на ринку вживаного автотранспорту зріс щодо травня на 53%.

Як повідомляв УНІАН, продаж вживаних автомобілів в Україні за чотири місяці незначно зріс - до 8,4 тис. штук. При цьому в травні продаж вживаних автомобілів впав на 68%, до 686 штук.

4 липня прес-секретар глави держави Святослав Цеголко повідомив, що президент України Петро Порошенко підписав прийнятий парламентом закон про зниження акцизів на імпорт вживаних автомобілів.

6 квітня поточного року тодішній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до Міністерства фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, також Державної фіскальної служби з пропозицією розробити і внести у Верховну Раду проект закону про скасування імпортного мита на вживані автомобілі. Виняток, за рекомендацією Яценюка, повинні становити тільки автомобілі російського походження.

31 травня Верховна Рада прийняла законопроект про внесення змін у Податковий кодекс і знизила акцизи терміном на 2,5 року. Документ повинен бути опублікований і набере чинності з 1 січня 2017 року.