Кросовер Kia Sportage став найпопулярнішим автомобілем червня в Україні

Перший літній місяць став справжнім бенефісом кросовера Kia Sportage, який за результатами продажів у червні не тільки став безумовним лідером у класі SUV в Україні, але й найпопулярнішою моделлю на ринку (згідно з даними «УкрАвтопром»)! Досить успішним червень став і для бренду загалом, адже Kia увійшов до п’ятірки лідерів, збільшивши продажі на 8% в порівнянні з травнем 2016 року та на 138%, порівнюючи з червнем минулого року.

Повернення Sportage на лідерські позиції було цілком очікуваним, адже автомобіль має насичену історію успіху на українському ринку. Так, з моменту початку роботи дистриб’юторської компанії «ФАЛЬКОН-АВТО» у 2009 році більше 11 000 Kia Sportage знайшли власників в Україні. У 2012-2013 роках Sportage був найпопулярнішим SUV на нашому ринку, а наступні два роки стабільно входив у трійку бестселерів у цьому класі.

Нагадаємо, що офіційний дебют Kia Sportage нового покоління в Україні відбувся на початку лютого поточного року. Кросовер одразу ж почав завойовувати серця українських автомобілістів, адже вся перша поставка була придбана за попередніми замовленнями, а наприкінці лютого взагалі виник дефіцит деяких модифікацій, пов’язаний із надзвичайним попитом на новинку.

Ключем до успіху нового Kia Sportage стало вдале поєднання сміливого, навіть де в чому авангардного дизайну, високого рівня безпеки, насиченої комплектації, багатого вибору силових агрегатів та конкурентної ціни.

На сьогодні Kia Sportage 4 покоління пропонується із п’ятьма бензиновими та дизельними двигунами та трьома типами КПП. Початковим мотором у сімействі дизельних двигунів є 115-сильна (280 Нм) силова установка з робочім об’ємом 1,7 літри, що агрегатується 6-ступеневою механічною КПП. Дволітровий турбодизель навпаки є найпотужнішим у лінійці – він видає 185 к.с., 400 Нм обертального моменту та працює в парі з 6-ступеневим «автоматом». Що ж стосується бензинових двигунів, то базовим є атмосферний 1,6-літровий мотор (132 к.с. та 160 Нм), який, як і базовий дизель, агрегатується виключно механічною коробкою передач. На щабель вище стоїть 155-сильний дволітровий двигун, який працює разом з класичною автоматичною КПП. Найбільш вибуховий характер має новий турбомотор, що видає 177 к.с. та агрегатується інноваційною роботизовано коробкою передач DCT, що має два зчеплення та не потребує обслуговування протягом всього строку експлуатації.

Кузов нового Kia Sportage виконано із широким використанням високоміцних сталей, що дозволило збільшити його жорсткість, покращити керованість та забезпечити високий рівень безпеки. Автомобіль отримав найвищі оцінки як від EuroNCAP, так і північноамериканського IIHS.

В Україні кросовер представлено у чотирьох комплектаціях, причому оснащення навіть початкової версії Comfort вражає: 6 подушок безпеки, системи ABS (антиблокувальна система), ESС (електронна система стабілізації руху), VSM (система динамічної стабілізації при керуванні); системи DBC/HAC (допомога при русі з гори/під гору); дискові гальма 4-х коліс; активні підголівники передніх та задніх сидінь; круїз-контроль; система автоматичного вмикання головного світла; 16-дюймові легкосплавні диски; система контролю тиску повітря в шинах, дзеркала заднього огляду з електричним регулюванням та складанням та багато іншого! В холодну пору року важко переоцінити наявність пакету «Теплих опцій», що включає підігрів передніх та задніх сидінь, обігрів керма та зони склоочисників на вітровому склі.

Ціни на Kia Sportage нового покоління варіюються у діапазоні 510 120 – 875 160 грн.* в залежності від комплектації. Докладніше про ціни та комплектації читайте за посиланням: http://kia.ua/dir/sportage_new.

*Ціни на автомобіль Kia Sportage вказані з врахуванням ПДВ станом на 05.07.2016. Продавець залишає за собою право змінювати ціну.

Довідка. Наразі модельний ряд KIA в дилерській мережі «ФАЛЬКОН-АВТО» налічує 12 моделей – Carens, Quoris, Cerato, Cee’d, cee’d Sportswagon, pro_cee’d, Optima, Picanto, Rio(седан та хетчбек), Sorento, Soul, Sportage.

Офіційний дистриб’ютор автомобілів КІА – компанія «ФАЛЬКОН-АВТО» – заснована Корпорацією УкрАВТО. Дилерська мережа «ФАЛЬКОН-АВТО» в Україні включає 50 автосалонів.

Веб-сайт – www.kia.ua

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Корпорація KIA Motors, заснована у 1944 році, є найстарішим автомобільним підприємством Південної Кореї. Продаж продукції відбувається в широкій дилерській мережі, в яку входять понад 4600 автосалонів в 172 країнах світу.