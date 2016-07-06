Кабмін змінив склад наглядової ради "Укрзалізниці" і розширив склад правління

Кабінет міністрів України розширив склад правління Публічної акціонерної компанії «Укрзалізниця» до дев'яти осіб і призначив нових членів правління Андрія Галущака, Олександра Скрипинського та Іренеуша Василевськи, останній є громадянином Польщі.

Читайте такожОмелян і Бальчун запустили потяг на море сполученням Київ - Миколаїв – Херсон (фото)

Відповідне рішення було прийнято в ході засідання Кабміну за пропозицією міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.

"Пропонується встановити чисельність правління «Укрзалізниці» в кількості 9 осіб, включаючи голову правління і ввести до складу правління нових членів, зокрема Андрія Галущака, Олександра Скрипинського та Іренеуша Василевськи", - повідомив Омелян.

Міністр підкреслив, що заробітна плата новим членам правління компанії виділятиметься в межах затвердженого фінансового плану "Укрзалізниці" на 2016 рік.

За даними прес-служби Міністерства інфраструктури, Скрипинський є виконувачем обов'язків директора зі стратегічного розвитку та корпоративного управління «Укрзалізниці», а Галущак обіймає посаду заступника начальника з реформування регіональної філії "Укрзалізниці" - «Львівська залізниця».

Читайте такожОмелян хоче заборонити використання вагонів із непрацюючими кондиціонерами

Василевськи раніше працював у польській залізничній компанії PKP Cargo, як і нинішній глава правління "Укрзалізниці" Войцех Бальчун.

Крім того, в ході засідання Кабмін змінив склад наглядової ради "Укрзалізниці", зокрема, вивів з її складу Юрія Гвоздєва, Юрія Миськіва, Володимира Омеляна, Олега Паракуду, Дмитра Парфененка, Миколу Снітка і Юлію Ковалів. Замість них до складу наглядової ради компанії увійшли Ігор Білоус, Надія Казначеєва, Микола Карплюк, Євген Кравцов, Сергій Марченко, Дмитро Роменський та Олена Дяченко.

«Обидва рішення тимчасові. Ми повинні створити незалежну наглядову раду згідно із законом 3062, за прикладом "Нафтогазу". Це особисті KРI (ключові показники ефективності – УНІАН) керівника "Укрзалізниці" і мого першого заступника. Від сьогодні робота кожного члена правління "Укрзалізниці" буде під пильною увагою уряду, міністерства, громадськості. Ми платимо високу зарплату і вимагаємо високу результативність праці. Не піар, договорняки або імітації, а реальні реформи! Ті, хто не витримає темпу, - будуть звільнені", - написав Омелян на своїй сторінці в мережі Facebook.

Читайте такожОмелян назвав зарплату нового керівника "Укрзалізниці" поляка Бальчуна

Кравцов є першим заступником міністра інфраструктури, Казначеєва, Роменський – заступниками голови Мінінфраструктури, Білоус очолює Фонд державного майна України, Марченко – є заступником міністра фінансів України, а Дяченко очолює департамент управління держвласністю і розвитку промисловості Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Карплюк раніше обіймав посаду заступника директора одного з департаментів секретаріату Кабміну.

Як повідомляв УНІАН, 1 червня Кабінет міністрів України змінив кадровий склад правління «Укрзалізниці» і схвалив підписання контракту з обраним 20 квітня головою компанії поляком Войцехом Бальчуном, який у 2008-2013 роках очолював правління залізничної компанії Польщі - PKP Cargo і трансформував майже збанкрутілого державного перевізника на фінансово здорову компанію.

Зокрема, Кабмін своїм рішенням вивів зі складу правління компанії Оксану Маріну, Сергія Михальчука, Штефана Хофсаесса і Євгена Кравцова, призначивши замість них нових членів правління. Ними стали поляки Марек Роберт Залесни та Ремігіуш Пашкевич, серб Желько Марчек, а також фінансовий директор держкомпанії Олександр Бужор.

Тоді ж прем'єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що склад правління компанії є неповним і буде оновлюватися.

Після засідання уряду 1 червня Бальчун повідомив, що Залесни відповідатиме за вантажний сегмент, Пашкевич - за інфраструктуру і дороги. Разом з тим, він також анонсував нові призначення у складі правління, оскільки "важливо чітко розподілити відповідальність і зрозуміти, хто відповідатиме за фінанси, пасажирські перевезення і виробництво".