Начальника відділу "Укрінтеравтосервісу" викрили у корупційних схемах

Співробітники Міністерства інфраструктури України спільно зі Службою безпеки викрили начальника управління логістики і митного забезпечення підпорядкованого міністерству підприємства «Укрінтеравтосервіс», який здійснював корупційні оборудки, з допомогою яких було завдано збитків держпідприємству у розмірі понад 5 млн грн.

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У прес-службі Мінінфраструктури повідомили, що в ході проведення спільної з СБУ перевірки було встановлено, що з січня 2014 року до кінця 2015 року службові особи держпідприємства «Укрінтеравтосервіс» та його структурні підрозділи діяли в змові з службовими особами компанії «Інтертранслогістик». Зокрема, зазначені особи, зловживаючи своїм службовим становищем під час надання митно-брокерських послуг, заволоділи коштами держпідприємства в особливо великих розмірах.

Під час проведення позапланової ревізії на держпідприємстві було виявлено, що брокерами двох відділень не здійснювалося жодного оформлення гарантійних документів на митному пункті пропуску за фінансовими гарантіями від імені «Укрінтеравтосервіс». У свою чергу, начальник управління логістики та митного забезпечення щомісяця підписував звіти, в яких операції з митно-брокерських послуг були відображені далеко не в повному обсязі.

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«Таким чином, начальник управління разом зі старшими брокерами у ввірених йому відділеннях організували корупційну схему, яка завдала збитків державному підприємству в сумі 5,08 млн грн», - сказано в повідомленні.

У прес-службі додали, що ці матеріали були передані СБУ, яка порушила кримінальне провадження з цього приводу за частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України, оскільки державному підприємству було завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Крім того, начальнику управління логістики та митного забезпечення «Укрінтеравтосервіс» повідомлено про підозру у скоєнні зазначеного злочину. Найближчим часом справу буде передано до суду, зазначається в повідомленні.

«Боротьба з корупцією буде активною. Через деякий час ми здивуємо всіх ще більшими результатами», - цитує прес-служба заступника міністра інфраструктури України Юрія Лавренюка, який відповідає за боротьбу з корупцією.

Довідка УНІАН. Українське державне підприємство «Укрінтеравтосервіс» з обслуговування іноземних та вітчизняних автотранспортних засобів є підвідомчою організацією Міністерства інфраструктури України.