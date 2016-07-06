Перший китайський військово-транспортний літак Y-20 поступив на озброєння армії

Важкий військово-транспортний літак китайського виробництва офіційно надійшов на озброєння ВПС Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), повідомляє РИА Новости з посиланням на агентство Сіньхуа.

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"Надходження літака Y-20 на обслуговування ВВС вкрай важливо для поліпшення можливостей перекидання своїх стратегічних військ і бойової техніки", — цитує агентство офіційного представника міністерства оборони КНР Шень Цзіке.

За його словами, Військово-повітряним силам Китаю потрібно більше і кращої якості транспортних засобів, щоб виконувати свої бойові завдання, в тому числі щодо забезпечення національної безпеки, а також проведення міжнародних рятувальних операцій і ліквідації наслідків стихійних лих.

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Про те, скільки одиниць надійшло на озброєння НВАК, Сіньхуа не повідомляє.

Інформація про те, що перша партія з 20 літаків була передана НВАК, з'явилася в китайських ЗМІ ще в червні, однак НВАК спростувала цю інформацію. Деякі китайські ЗМІ також повідомляли, що НВАК потребує більш ніж 300 одиниць Y-20.

Y-20 – перший китайський важкий військово-транспортний літак. Перший політ першого прототипу Y-20 відбувся в кінці січня 2013 року.

Згідно з даними ЗМІ, максимальне корисне навантаження Y-20 становить 66 тонн. Літак розрахований на екіпаж з трьох осіб, довжина фюзеляжу становить 47 метрів, розмах крила — 45 метрів, максимальна висота літака досягає 15 метрів. Максимальна злітна вага військово-транспортного Y-20 трохи більше 200 тонн. Максимальна дальність польоту літака при повному завантаженні орієнтовно становить 4,4 тисячі кілометрів.