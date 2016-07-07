Усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють у штатному режимі - ДПС

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу помічник голови Державної прикордонної служби України - прес-секретар Олег Слободян.

"Зараз усі пункти пропуску на українсько-польському кордоні працюють у штатному режимі. Суттєвого скупчення автотранспорту у пунктах пропуску немає, за виключенням - "Ягодин" та "Краківець", - сказав він.

На інших напрямках, за його словами, туристи, які прямують за кордон, можуть без зайвих очікувань перетнути державний кордон.

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Як повідомляв УНІАН, Польща з 4 липня призупинила малий прикордонний рух з Україною. Відповідно, українці, які перетинали кордон з Польщею за спеціальними дозволами в рамках малого прикордонного руху, зможуть тепер це зробити тільки на загальних підставах та за документами, визначеними польською стороною (паспортні документи та віза).

4 липня зранку на Львівщині біля пунктів пропуску через українсько-польський кордон у трьох районах області місцеві жителі частково перекривали рух транспорту, протестуючи проти припинення малого прикордонного руху.

При цьому вони пропускали автомобілі екстрених служб та пасажирські автобуси.