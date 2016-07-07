Провал планів Кремля: будівництво Керченського мосту затягнеться ще на рік

Початок тимчасової експлуатації залізничної частини Керченського мосту до окупованого Криму перенесено на рік - з грудня 2018 року на грудень 2019 року.

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на розпорядження російського уряду, що вносить зміни в умови держконтракту на виконання робіт з проектування та будівництва Керченського мосту.

"Початок тимчасової експлуатації побудованої залізничної лінії на об'єкті - 1 грудня 2019 року", - йдеться в документі.

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Також наголошується, що російський уряд затвердив перехід проекту з будівництва на казначейський супровід. Відповідне розпорядження за підписом прем'єр-міністра РФ Дмитра Медведєва опубліковано на офіційному порталі правової інформації.

Як повідомляв УНІАН, на початку червня будівництво Керченського мосту до окупованого Криму припинили фінансувати, востаннє гроші російському підряднику, компанії "Стройгазмонтаж" Аркадія Ротенберга, перераховували в грудні минулого року.

Також зазначалося, що "Стройгазмонтаж" російського мільярдера Аркадія Ротенберга не може будувати міст через Керченську протоку запланованими темпами та інвестувати в закупівлю дорогого будівельного обладнання через затримку оплати виконаних робіт.