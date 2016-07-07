Порошенко підписав закон, який сприяє розвитку авіасполучення України з Кіпром, Грецією та Польщею

Президент України Петро Порошенко підписав ухвалені Верховною Радою закони про ратифікацію урядових угод про повітряне сполучення з Грецією, Кіпром і Польщею, повідомили в прес-службі глави держави.

"Президент схвалив прийняті Верховною Радою України закони про ратифікацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Грецької Республіки про повітряне сполучення, угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Кіпр про повітряне сполучення, угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Республіки Польща про повітряного перевезення", - сказано в повідомленні.

Крім того, президент підписав закон про ратифікацію міжурядової угоди між Україною і Угорщиною про міжнародні комбіновані перевезення для полегшення перевезення вантажів автотранспортом по територіях обох країн до терміналів для комбінованих перевезень.

"Угоди створюють сприятливі умови для покращення транспортних зв'язків між країнами, що, в свою чергу, допоможе розвитку міждержавного співробітництва, налагодженню ділових зв'язків та інтенсифікації контактів між людьми", - наголошується в повідомленні.

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У прес-службі уточнили, що вищезгадані угоди з Грецією та Польщею набудуть чинності з дати отримання останнього письмового повідомлення про завершення виконання сторонами внутрішньодержавних процедур, угода з Кіпром - через 30 днів, а угода з Угорщиною - через 60 днів з дати отримання останнього повідомлення про виконання сторонами необхідних внутрішньодержавних процедур.

Як повідомляв УНІАН, 16 червня Верховна Рада України ратифікувала два урядових угоди про авіаційне сполучення з Грецією та Кіпром, які були прийняті і підписані в рамках участі України у Чиказькій конвенції про міжнародної цивільної авіації.

Варто зазначити, що договори з Грецією та Кіпром були підписані ще в 2013 і 2011 році відповідно, однак їх повноцінна реалізація була неможливою у зв'язку з невиконанням внутрішніх державних процедур.

У той же день Верховна Рада України ратифікувала угоду з Польщею про повітряного перевезення, а також угоду з Угорщиною про міжнародні комбіновані перевезення, обидві угоди були підписані в березні 2013 року.