У Росії назвали підсумкову вартість моста в окупований Крим

Затверджена загальна вартість будівництва моста через Керченську протоку в окупований Крим з урахуванням графіка будівництва складе 3,55 мільярда доларів, повідомляє Прайм з посиланням на прес-службу ФКУ Упрдор "Тамань".

"Загальна вартість будівництва моста через Керченську протоку складе 3,55 мільярда доларів у цінах відповідних років. У неї входять витрати підрядника проекту ТОВ "Стройгазмонтаж" і витрати замовника будівництва ФКУ Упрдор "Тамань" Федерального дорожнього агентства", - йдеться в повідомленні.

Уточнюється, що ця сума майже на 6 мільйонів доларів менша за граничну вартість реалізації проекту, затверджену розпорядженням уряду Росії №118-р від 30 січня 2015 року.

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У відомстві зазначили, що загальна ціна держконтракту на проектування та будівництво мосту через Керченську протоку (витрати підрядника) затверджена в розмірі 223,1 мільярда рублів (близько 3,5 мільярда доларів) у цінах відповідних років, у тому числі ПДВ 18%.

Крім держконтракту на створення мосту, реалізація проекту передбачає витрати замовника на будівельний контроль, авторський нагляд, викуп земельних ділянок і оформлення в постійне користування, непередбачені витрати. Ці витрати складуть близько 74,6 мільйона доларів.