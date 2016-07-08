Казахстан закликав Росію дозволити транзит українських товарів через її територію

Уряд Республіки Казахстан направив запит до російського уряду щодо розгляду можливості транзиту по території РФ низки стратегічно важливих товарів, що прямують з України до Казахстану, йдеться в повідомленні Національної палати підприємців (НПП) Республіки Казахстан "Атамекен" з посиланням на заступника голови правління НВП Дані Жунусової.

Зокрема, за словами Жунусової, до цієї категорії товарів входять винятково промислові товари, від яких критично залежить технологічний процес казахстанського виробництва, а не товари продовольчого призначення, які більшою мірою знаходяться у російському санкційному списку.

Разом з тим, як зазначила заступник голови правління НВП, рішення російської сторони за підсумками розгляду звернення не гарантує безперешкодний проїзд товарів, у зв'язку з чим вона звернулася до казахстанських підприємців з проханням самостійно оцінювати ризики і фінансові витрати залежно від ситуації.

"Ми зі своєї сторони регулярно оповіщаємо бізнес за допомогою офіційного сайту palata.kz про поточну ситуацію, розіслали інформацію імпортерам, які уклали контракти з українськими контрагентами і представили інформацію про наявні контракти. Департамент економічної інтеграції організував для підприємців гарячу лінію з питань транзиту товарів з території України. Основні надходять питання стосуються як ставок ввізних митних зборів, так і можливостей проїзду. Тому ще раз хочу зазначити, що товари, ставка яких вище 0% від ЄМТ, заборонено до ввезення на територію РФ", - наводяться в повідомленні слова Жунусовой.

Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі України закликало ЄС та Казахстан вимагати від Російської Федерації скасування обмежень на транзит українських товарів.

Штаб оперативного реагування, створений з метою моніторингу ситуації з торговими обмеженнями для України з боку Росії, 5 липня зафіксував перші факти непропуску українських вантажів через російський кордон після того, як 1 липня президент РФ Володимир Путін видав указ, що обмежує транзит українських товарів на території РФ. Зокрема, він передбачає продовження терміну дії продуктового ембарго відносно низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів в Казахстан і Киргизстан, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягнення мит.

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Як підкреслила торговий представник України Наталія Микольська, ці нові торгові обмеження Росії означають повну зупинку українського транзиту в Казахстан та Киргизстан, у зв'язку з чим Україна підніме питання торговельних обмежень на засіданні Ради з торгівлі товарами СОТ орієнтовно 6 липня і на генеральній раді СОТ наприкінці липня.

Уряд України 4 липня заявив про намір негайно ввести дзеркальні заходи у відповідь на дії РФ.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів по альтернативних маршрутах в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан та Узбекистан.

Взаємні торгові обмеження між Україною і Росією були введені в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 мільярд доларів.