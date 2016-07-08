Казахстан пропонує везти вантажі з України за маршрутом "Шовкового шляху" в обхід Росії

Казахстан через введення Російською Федерацією з 1 липня додаткових обмежувальних заходів щодо транзиту української продукції по російській території в напрямку Казахстану і Киргизстану, пропонує перевізникам використовувати "Шовковий шлях" в обхід РФ як альтернативний маршрут доставки українських товарів.

Про це повідомляє Національна палата підприємців (НПП) Республіки Казахстан "Атамекен" з посиланням на заступника голови правління НВП Дану Жунусову.

За її словами, НВП вже не раз піднімала питання про альтернативному маршруті доставки вантажів з України в Казахстан, який пролягає через порти Чорного і Каспійського морів.

"Сьогодні це питання досить актуальне. Так, треба зізнатися чесно, не все гладко на цьому маршруті, але, тим не менш, перспективи і потенціал маршруту через казахстанський порт Актау досить високі. На даний час вже близько 70% вантажів з Туреччини в Казахстан та Киргизстан слідують за вказаним маршрутом. Зараз ми пропонуємо використовувати його і для перевезень вантажів з України", - наводяться в повідомленні слова заступника голови правління НВП.

У повідомленні підкреслюється, що основним фактором при виборі маршруту доставки вантажів є зручна логістика, яка дозволить досягти оптимальних термінів доставки і вартості перевезення.

"У цьому плані альтернативний маршрут через порти поки що не витримує конкуренції з сухопутним маршрутом через Росію. Але в цьому напрямку, вважає представник НВП, можна працювати, і спільними зусиллями урядів країн Транскаспійського маршруту, залізничних адміністрацій та адміністрацій портів, а також бізнесу домогтися мінімізації термінів доставки і вартості фрахту", - підкреслюється в повідомленні.

Також з посиланням на Жунусову зазначається, що країнам-учасницям цього маршруту необхідно нарощувати конкурентоспроможність цього альтернативного шляху доставки вантажів в обхід РФ.

"Не можна повністю залежати від однієї історично сформованої траси. У цій ситуації ми закликаємо до розвитку можливостей використання Транскаспійського маршруту. Для цього нам необхідно чітко визначити проблемні моменти та бар'єри даного шляху доставки з метою пошуку їх концептуального рішення: зниження тарифів на перевезення, скорочення термінів, підвищення якості доставки товарів та інше. Більше того, беручи до уваги поточну ситуацію, Нацпалата пропонує провести хронометраж альтернативних маршрутів з метою підвищення конкурентоспроможності маршруту. На наш погляд, за сприяння всіх причетних і зацікавлених державних органів і організацій, ми можемо домогтися певних успіхів у цій роботі", - резюмувала Жунусова.

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Як повідомляв УНІАН, штаб оперативного реагування, створений з метою моніторингу ситуації з торговими обмеженнями для України з боку Росії, 5 липня зафіксував перші факти непропуску українських вантажів через російський кордон після того, як 1 липня президент РФ Володимир Путін видав указ, що обмежує транзит українських товарів на території РФ. Зокрема, він передбачає продовження терміну дії продуктового ембарго відносно низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів в Казахстан і Киргизстан, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

Уряд України 4 липня заявило про намір негайно ввести дзеркальні заходи у відповідь на дії РФ.

Дії російської сторони були багато в чому передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій та розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів по альтернативних маршрутах в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю в казахстанський порт Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан та Узбекистан.