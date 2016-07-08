Російська блокада: в Смоленську застрягло понад 20 вантажівок і 80 вагонів з українськими товарами для Казахстану

Більше 20 автотранспортних засобів і 80 вагонів з товарами з України, призначеними для Казахстану, простоюють на російсько-білоруській ділянці державного кордону, їх не пропускають через введених з 1 липня нових обмежень РФ, повідомляє Національна палата підприємців (НПП) Республіки Казахстан "Атамекен".

"Інформація щодо ватажівок і вагонів, що простоюють, змінюється щогодини. За останніми даними, які надійшли від КазАТО (Союз міжнародних автоперевізників Казахстану - УНІАН) і підприємців, в Смоленську простоює понад 20 автотранспортних засобів і 80 вагонів на адресу казахстанських одержувачів. Автомобілі та вагони, які прибули до Смоленська після 30 червня, митні органи Росії розгортають та відправляють назад", - сказано в повідомленні.

Також в рамках міжвідомчої взаємодії Федеральна митна служба Росії повідомила казахстанським митним органам, що 25 вантажівок, які прибули до Смоленська до 1 липня, вже оформлені і направляються в Казахстан, а по вагонах інформація уточнюється.

У повідомленні з посиланням на заступника голови правління Нацпалаты Дану Жунусову повідомляється, що всі вантажівки і вагони, які прибули до Смоленська у ніч з 30 червня на 1 липня і пізніше, перевіряються на предмет ставок ввізних митних зборів, і за підсумками приймається рішення. У разі, якщо товари проходять за нульовими ставками, транспорт оформляється і пропускається до Казахстану, якщо ні, то закривається транзитна декларація, і весь транспорт, як авто, так і залізничний, розвертається назад і відправляється до пункту відправлення.

У Нацпалаті підприємців Казахстану нагадали, що вантажі затримано у зв'язку з набранням чинності з 1 липня поточного року тимчасової заборони РФ на транзит українських товарів і на перевезення з третіх країн, які прямують через територію України в Казахстан і Киргизстан.

"Новий указ фактично ввів заборону на ввезення всіх товарів з України в Казахстан і Киргизстан через територію Росії. Дозволеними до ввезення через територію Росії залишилися 1908 товарних позицій ТН ЗЕД, ввізне мито яких в Єдиному митному тарифі встановлено 0%", - прокоментувала указ російського президента заступник голови правління НВП.

У повідомленні наголошується, що Нацпалата спільно з бізнесом вже проаналізувала дозволені товарні позиції, відносно яких діє нульова ставка ввізного мита. Проведений аналіз свідчить про те, що 95% дозволених до ввезення товарів не імпортуються з України до Казахстану та країн Середньої Азії.

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Як повідомляв УНІАН, раніше Міністерство економічного розвитку і торгівлі України закликало ЄС та Казахстан вимагати від Російської Федерації скасування обмежень на транзит українських товарів.

Штаб оперативного реагування, створений з метою моніторингу ситуації з торговими обмеженнями для України з боку Росії, 5 липня зафіксував перші факти непропуску українських вантажів через російський кордон після того, як 1 липня президент РФ Володимир Путін видав указ, що обмежує транзит українських товарів на території РФ. Зокрема, він передбачає продовження терміну дії продуктового ембарго відносно низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів в Казахстан і Киргизстан, повну заборону на транзит товарів, що потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

Уряд України 4 липня заявило про намір негайно ввести дзеркальні заходи у відповідь на дії РФ.