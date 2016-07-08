У Львові під час закупівлі німецьких трамваїв вкрали більше 2 мільйонів гривень - поліція

У Львові припинили діяльність злочинної групи, яку очолював колишній керівник комунального підприємства, яким було організовано розкрадання бюджетних коштів, призначених для закупівлі у Німеччині трамваїв, які вже були у використанні.

Читайте такожУ Харкові комунальники вкрали з бюджету понад 1 мільйон гривень

Про це повідомляє Департамент захисту економіки Нацполіції України.

«З метою заволодіння державними коштами, в той час директор міського комунального підприємства залучив до організованої ним «злочинної» схеми ряд фірм. Зазначені товариства були створені на «швидку руку». Після проведення угоди фактично їх діяльність зупинилася», - зазначають у повідомленні.

Зокрема, Львівським комунальним підприємством у 2007 і 2008 роках було закуплено 22 трамваї. Закупівля відбувалася в два етапи. Для цього з бюджету розвитку Львова комунальному підприємству було виділено 10,5 мільйонів гривень. Під час закупівлі німецьких трамваїв для міста Львова їх вартість значно завищили - на 2,2 мільйона гривень, зазначають у повідомленні.

Екс-директору львівського КП і ще 7 фігурантам справи повідомили про підозру у розкраданні бюджетних коштів та накладено арешт на їх майно вартістю 6 млн грн. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3-х років та з конфіскацією майна.