"Дизельгейт": Volkswagen виплатить $86 мільйонів владі Каліфорнії

Автоконцерн Volkswagen зобов'язується додатково виплатити владі американського штату Каліфорнія 86 мільйонів доларів за порушення екологічних норм, повідомляє ТАСС.

Згідно до заяв прокурора штату Камали Харріс, озвучена сума є штрафом за порушення місцевих законів в галузі охорони навколишнього середовища і не входить до 15,3 мільярда доларів, які компанія має сплатити в рамках оприлюдненого раніше угоди з владою США.

"Ми маємо захищати нашу навколишнє середовище для майбутніх поколінь, і тих, хто порушує закон і забруднює наше повітря, чекають швидкі та конкретні наслідки", - сказала Харріс.

За її словами, 76 мільйонів доларів від суми штрафу піде на компенсацію витрат, пов'язаних з проведенням штатом розслідування порушень автоконцерну і витратними судовими розглядами. 10 мільйонів в якості грантів будуть видані університетам і різним науковим організаціям, які розробляють технології, які допоможуть виявляти програми, що встановлюються недобросовісними автовиробниками на їх машини з метою обходу екологічних тестів.

Читайте такожЧерговий скандал: Німеччина підозрює Fiat в маніпуляціях із шкідливими викидами

Наприкінці червня Volkswagen вдалося врегулювати претензії американських властей, пов'язані з так званим дизельним скандалом. Як випливає з укладеної угоди, з суми в розмірі 15,3 мільярда доларів компанія має витратити близько 10 мільярдів доларів на лагодження або викуп приблизно 475 тисяч проданих нею в США автомобілів, в яких встановлено програмне забезпечення (ПО), що дозволяє обходити вимоги щодо вмісту шкідливих речовин у вихлопних газах.

Крім того, Volkswagen сплатить кожному з тих, хто придбав дані машини в США, до 10 тисяч доларів.

Volkswagen опинився в центрі "дизельного скандалу" після виявлення на авто програмного забезпечення, яке дозволяє обійти жорсткі екологічні норми США. Розслідування щодо автогіганта були розпочаті в низці країн Європи та Азії. Як було зазначено в прес-релізі Volkswagen, проблема фальсифікації даних екологічних тестів на вміст шкідливих речовин у вихлопних газах автомобілів зачіпає до 11 мільйонів авто по всьому світу.