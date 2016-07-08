Мінекономрозвитку назвало кількість затриманих вагонів на кордоні з Росією

На російсько-українському кордоні через введення Росією додаткових транзитних обмежень затримано 30 залізничних вагонів, які прямували з України до Казахстану і Киргизстану через Росію, повідомили в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України.

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«Станом на 16:00 8 липня на кордоні України з Російською Федерацією затримано 30 залізничних вагонів, які прямували до Казахстану і Киргизії. Один з вагонів було відправлено за іншим маршрутом, ще 29 вагонів залишаються на кордоні», - повідомили в Мінекономрозвитку.

Крім того, за інформацією міністерства, ускладнення руху для українського транспорту спостерігаються на кордоні Білорусі з Росією. «За інформацією, отриманою від українських перевізників, у пункті пропуску Редьки-Красноє перебуває близько 20 українських автомобілів і близько 50 автомобілів з реєстрацією інших країн. При цьому за останню добу п‘ять українських транспортних засобів отримали відмову в оформленні», - повідомили в Мінекономрозвитку.

Як повідомляв УНІАН, 1 липня Росія ввела додаткові обмежувальні заходи щодо транзиту українських товарів по своїй території. Зокрема, вони передбачають продовження терміну дії продуктового ембарго щодо низки українських товарів, включаючи продовольство і промислову продукцію, до 31 грудня 2017 року, обмеження на транзит товарів до Казахстану і Киргизстану, цілковиту заборону на транзит товарів, які потрапляють під дію ембарго або передбачають стягування мит.

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Як наголосила торговий представник України Наталія Микольська, ці нові торговельні обмеження Росії означають повне зупинення українського транзиту в Казахстан і Киргизстан, і у зв'язку з цим Україна порушуватиме питання торговельних обмежень на засіданні Ради з торгівлі товарами СОТ орієнтовно 6 липня і на генеральній раді СОТ наприкінці липня.

Уряд України 4 липня заявив про намір негайно ввести дзеркальні заходи у відповідь на дії РФ.

Дії російської сторони були значною мірою передбачуваними. Зокрема, 24 червня Міністерство з інвестицій і розвитку Республіки Казахстану рекомендувало перевізникам, які здійснюють міжнародні перевезення з території України на територію Казахстану, з 1 липня 2016 року організовувати доставку вантажів за альтернативними маршрутами в обхід території Росії. Зокрема, Казахстан запропонував скористатися наступними маршрутами: через Грузію, Азербайджан і по Каспійському морю до казахстанського порту Актау, а також через Туреччину, Іран, Туркменістан і Узбекистан.

Взаємні торговельні обмеження між Україною і Росією було введено в січні поточного року. За різними оцінками, втрати українських виробників від введених Росією санкцій перевищили 1 млрд дол.